L’humour, un milieu transformé

Le scandale sexuel impliquant Gilbert Rozon et le mouvement #moiaussi de l’automne dernier ont eu plusieurs répercussions sur le monde de l’humour. « Je pense juste qu’on est un meilleur milieu maintenant », affirme François Bellefeuille.

L’heure était à la fête, lundi, au dévoilement des nominations pour le 20e Gala Les Olivier. Pourtant, il y a un an, presque jour pour jour, la conférence de presse du 19e Olivier était annulée à la dernière minute en raison du scandale Gilbert Rozon qui venait d’éclater.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Un an plus tard, le milieu de l’humour a-t-il véritablement changé ? Questionnés par Le Journal, plusieurs humoristes s’entendent pour dire qu’il y a maintenant un avant et un après #moiaussi dans leur milieu.

« Je trouve que le milieu a changé, dit François Bellefeuille. Je n’aime pas repenser à cette époque-là, parce que ça nous a beaucoup chamboulés. Ça nous a vraiment brassés. On a eu de grosses discussions entre nous. Mais je pense juste qu’on est un meilleur milieu maintenant. Le résultat de tout ça, on va le voir dans les prochaines années. Le mouvement #metoo [#moiaussi], j’en suis un fier supporteur. Je trouve ça magnifique. »

« Personnellement, j’ai beaucoup réfléchi sur cette situation-là, à quel point les femmes en humour sont désavantagées, à quel point le milieu est un boys club, poursuit-il. Dans mes décisions futures, je vais essayer de favoriser le plus possible un milieu mixte qui ne donne pas plus de chances à un homme qu’à une femme. »

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Public sensible

Pour Anthony Kavanagh, le public est devenu très sensible l’automne dernier, lorsque le mouvement #moiaussi a pris de l’ampleur. « Il y avait une plaie ouverte, dit-il. Dès que tu faisais une joke sur les femmes où t’allais trop loin, ça ne passait plus. Du jour au lendemain, tu te faisais traiter de “mononcle”. »

« Les attitudes ont changé, reconnaît Maude Landry. Au niveau des blagues, le public a maintenant besoin de se faire surprendre avec autre chose. »

De son côté, Mariana Mazza précise que dans toute la controverse, Juste pour rire n’était pas le problème. « C’était lui [Gilbert Rozon], le problème. Juste pour rire est une boîte à respecter.

Il ne faut pas lui cracher dessus. C’est une grande famille qui a travaillé fort depuis des années. Mais disons que le chef avait des lacunes. On l’a tassé et c’est bien correct. »

La 20e édition du Gala Les Olivier animée par Pierre Hébert et Philippe Laprise se tiendra le 9 décembre.