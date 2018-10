Marie-Mai offre une séance d’écoute exclusive à des admirateurs chez elle

Marie-Mai lance un concours pour souligner en grand le lancement de son sixième album, Elle et moi, qui paraîtra le vendredi 9 novembre.

La chanteuse convie ainsi 150 de ses admirateurs(trices) à une séance d’écoute exclusive de ce nouvel opus, le dimanche 4 novembre, soit cinq jours avant le jour J.

Répartis en trois groupes, les fidèles de Marie-Mai auront donc la rare opportunité de rencontrer leur idole chez elle et d’entendre en primeur ses nouvelles chansons. L’expérience inclura également le transport, l’animation sur place, des breuvages et des bouchées, le tirage de prix de présence et la distribution de cartes de téléchargement numérique.

Pour participer et courir la chance de vivre cette journée spéciale avec Marie-Mai, on pourra suivre toute la semaine les réseaux sociaux de l’artiste et syntoniser les stations de radio CKOI, Énergie, Rouge FM et Rythme FM, toutes collaboratrices de l’événement. Les gagnant(e)s remporteront chacun deux laissez-passer.

On peut dès maintenant précommander le disque Elle et moi sur les plateformes numériques. Marie-Mai a récemment dévoilé la pièce-titre de ce sixième effort, qu’elle interprète en duo avec le rappeur Koriass. Le texte d’Elle et moi aborde le chemin parcouru par Marie-Mai ces dernières années en tant que femme, mère et artiste.

Spectacles et ADISQ

Suite à la sortie de son nouveau «bébé», Marie-Mai sera en spectacle au Centre Bell, à Montréal, les 14, 15 et 16 février 2019, et au Centre Vidéotron, à Québec, le 2 mars 2019. L’auteure-compositrice-interprète partira ensuite en tournée partout au Québec. Toutes ses dates de concert sont répertoriées sur son site web (www.mariemai.com).

Par ailleurs, Marie-Mai coanimera avec Yann Perreau, ce mercredi, 24 octobre, le Premier Gala de l’ADISQ, en direct du MTelus. La cérémonie, où seront remis les Félix artistiques de tous les styles – jazz, country, hip-hop, classique, alternatif, etc. – sera retransmise en direct à Télé-Québec à compter de 20 h.

La jeune femme sera également juge officielle à l’émission canadienne The Launch, dont les tournages ont commencé il y a quelques semaines, à Toronto. Scott Borchetta (fondateur de Big Machine Label Group, et qui a découvert Taylor Swift) est le juge partenaire de Marie-Mai dans cette aventure, où des aspirant(e)s batailleront pour enregistrer une nouvelle version d’une chanson. Des mentors comme Sarah McLachlan, Ryan Tedder, Bryan Adams et des producteurs internationaux épauleront les jeunes candidats à The Launch, que diffuseront CTV et VRAK (avec des sous-titres français), à l’hiver 2019.