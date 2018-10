Mohammed Ben Salmane, le monstre de Riyad

Le nuage qui pèse sur l’assassinat du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, s’épaissit de jour en jour depuis sa mort tragique au consulat de l’Arabie saoudite, à Istanbul, le 2 octobre dernier.

Ce jour-là, un commando de la mort, composé d’une quinzaine de bourreaux, au service du prince héritier, Mohammed Ben Salmane (MBS), a été dépêché en Turquie pour faire taire sa voix, à jamais. Son corps n’a toujours pas été trouvé.

Depuis les trois dernières semaines, le vrai visage de MBS se dévoile un peu plus chaque jour. Toutes les tentatives de banaliser son rôle dans ce meurtre crapuleux se sont avérées infructueuses.

MBS, le despote souriant

Je n’ai jamais cru au récit des Mille et Une Nuits d’un jeune « prince charmant », sorti tout droit du désert d’Arabie pour réformer la monarchie wahhabite et la propulser vers la modernité.

La marque MBS a été promue, à coups de centaines de millions de dollars, sur toutes les tribunes, pour nous faire croire qu’une nouvelle étoile était née et qu’elle allait sortir le pays le plus rétrograde du monde de ses ténèbres.

L’opération séduction avait porté ses fruits, et des portraits très élogieux ont été dressés de lui.

Mais pour peu que l’on se donne la peine de voir au-delà du vernis de la propagande, le personnage de MBS apparaît dans toute sa splendeur, comme celui d’un despote au sourire coincé, encore plus dur que toute la gérontologie des monarques absolus qui l’ont précédé.

Nommé ministre de la Défense, le 23 janvier 2015, par son père, le roi Salmane, il ne tardera pas, trois mois plus tard, à lancer une razzia impitoyable au Yémen, l’un des pays les plus pauvres au monde (voir ma chronique du 6 janvier 2018).

La même année, il forcera une quarantaine de pays arabo-musulmans à s’enrôler dans cette guerre insensée qui a fait plus de 10 000 morts et laissé plus de 22 millions de civils aux prises avec la pire crise humanitaire de notre temps.

En guise de récompense pour son autoritarisme, il a été nommé, le 21 juin 2015, prince héritier du royaume wahhabite, par son père, le roi Salmane. Depuis, il contrôle de facto, et sans partage, tous les pouvoirs, aux plans politique, économique, militaire, religieux, juridique et médiatique.

Versant dans le banditisme, il a érigé un blocus contre le Qatar et enlevé le premier ministre du Liban, Saad Hariri.

Au nom d’une prétendue lutte à la corruption, il fait arrêter, en novembre 2017, plusieurs de ses opposants (princes, ministres, gens d’affaires) pour tuer dans l’œuf toute tentative de contestation à son égard.

Pourtant, il y a trois ans déjà, ce prince belliqueux avait commencé à inquiéter les chancelleries occidentales. En décembre 2015, c’est le service de renseignement allemand qui en a dressé un portrait des plus alarmants.

Le martyr Jamal Khashoggi

Mais l’appui quasi inconditionnel du président Donald Trump et de son gendre, Jared Kushner, en a fait le « gendarme » du Moyen-Orient.

Plusieurs leaders et médias occidentaux ont fermé les yeux sur cette dictature 2.0. Ils se sont laissés convaincre, en 2016, par son gigantesque plan Vision 2030 et ont chanté ses louanges, à l’unisson.

Les grandes entreprises et les géants du Web se sont rués sur ce marché de possibilités tout en mirage, avant d’être refroidis par le meurtre crapuleux de Jamal Khashoggi.

Ceux qui pensaient que l’ascension fulgurante de MBS allait déverrouiller la monarchie absolue des Al-Saoud et libérer les femmes en ont pris pour leur rhume.

La libération des Saoudiennes se fera, non pas par la volonté du despote de Riyad, mais par le courage des militantes des droits de la personne, qui croupissent dans ses prisons.

Pour le journaliste Jamal Khashoggi, qui a payé de sa vie son combat pour la liberté d’expression, il est urgent de faire la lumière sur sa mort tragique. Seule une enquête indépendante y pourvoira.

En attendant, il est déjà désigné martyr (chahid) par les Saoudiens, sur les médias sociaux, en reconnaissance de ses sacrifices et des souffrances qu’il a subies aux mains des hommes de MBS.