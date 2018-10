Neufchâtel-Lebourgneuf: Québec 21 recrute un ancien conseiller municipal d’Équipe Labeaume

Québec 21 a annoncé, lundi, que Patrick Paquet, un ancien conseiller municipal d’Équipe Labeaume, sera son candidat au poste de conseiller municipal dans Neufchâtel-Lebourgneuf en vue de l’élection partielle du 9 décembre.

M. Paquet a été élu pour la première fois à l’hôtel de ville de Québec en 2005. En 2009, il a été élu en portant les couleurs d’Équipe Labeaume, mais il a siégé comme conseiller indépendant entre décembre 2012 et novembre 2013 à la suite de différends avec le maire de Québec. Il s’est également présenté, sans succès, pour Démocratie Québec (DQ) lors du scrutin de 2013.

Photo Jean-François Desgagnés

«Jean-François Gosselin et Stevens Mélançon (les deux conseillers de Québec 21) sont connectés sur leur milieu et ouverts aux idées nouvelles, et c’est pourquoi je désire à nouveau m’impliquer en politique municipale», a soutenu Patrick Paquet.

Visiblement content de son annonce, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a ajouté «qu’on veut un troisième joueur à l’hôtel de ville».

Photo Jean-François Desgagnés

Le scrutin partiel du 9 décembre est rendu nécessaire à la suite de la démission de l’ancien conseiller d’Équipe Labeaume, Jonatan Julien, de son poste et de son élection comme député pour la Coalition avenir Québec (CAQ).

Dans ce district, Équipe Labeaume présente la restauratrice Dominique Turgeon. Le nom du candidat ou de la candidate de DQ n’est pas encore connu.