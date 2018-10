Nucléaire: l’UE appelle à «préserver» le Traité INF

BRUXELLES | L’Union européenne a appelé lundi les États-Unis et la Russie à «poursuivre» le dialogue afin de «préserver» le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF) dont les États-Unis veulent se retirer après avoir dénoncé, comme l’OTAN, ses violations par Moscou.

«Les États-Unis et la Fédération de Russie doivent poursuivre un dialogue constructif pour préserver ce traité et s’assurer qu’il est mis en oeuvre de manière complète et vérifiable», a déclaré Maja Kocijancic, la porte-parole de Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l’UE.

La mise en oeuvre de ce traité est «cruciale pour l’UE et pour la sécurité mondiale», a-t-elle souligné. «Il constitue l’une des pierres angulaires de l’architecture européenne de sécurité», a-t-elle insisté.

Le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire a été signé en 1987. «Il a permis le retrait et la destruction de près de 3 000 missiles dotés de têtes nucléaires et constitue une importante contribution aux obligations de désarmement», a-t-elle ajouté.

Le président américain Donald Trump a accusé les Russes de le violer «depuis de nombreuses années» pour justifier le retrait annoncé des États-Unis.

«Les Alliés de l’OTAN ont exprimé à maintes reprises leurs préoccupations au sujet du non-respect par la Russie de ses engagements internationaux, y compris le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, qui a été conclu en 1987 entre les États-Unis et l’Union soviétique», a rappelé lundi la porte-parole de l’Alliance Oana Lungescu, interrogée par l’AFP.

Cette question a été discutée lors du sommet de l’OTAN en juillet, puis lors de la réunion des ministres de la Défense des 29 pays de l’Alliance en octobre, et «les Alliés poursuivent leurs consultations», a-t-elle ajouté.

Le comportement de Moscou depuis un certain nombre d’années a «suscité de nombreux doutes quant au respect par la Russie de ses obligations», a insisté la porte-parole de l’OTAN.

«Les Alliés ont identifié un système de missile russe, le 9M729, qui suscite de graves inquiétudes. Après des années de dénégations (...), la Russie a récemment reconnu l’existence du système de missiles sans fournir la transparence et les explications nécessaires», a-t-elle précisé.

«En l’absence de réponse crédible de la Russie sur ce nouveau missile, les Alliés estiment que l’évaluation la plus plausible serait que la Russie viole le Traité INF», a-t-elle conclu.