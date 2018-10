On est tannés du téléphone: 27 moyens de communication qui devraient le remplacer

Vous avez un message important à communiquer, mais tout comme nous, vous êtes tannés de ce moyen de communication banal?

Voici 17 alternatives beaucoup plus amusantes!

Envoyer un pigeon voyageur

Grâce à ces courageuses créatures, de nombreuses guerres ont été gagnées. Pourtant, cela ne nous a pas empêché de les mettre au rancart au profit d’autres technologies jugées «modernes». Il est grand temps de redonner les ailes de noblesse à ce moyen de communication poétique.

Utiliser la télégraphie

Depuis la disparition du télégraphe, les jeunes ne connaissent même plus le code morse. Ils sont plus intéressés par le vulgaire code HTML, ce qui est déplorable. De plus, en ramenant cette technologie, tous les opérateurs de télégraphe pourront sortir de la retraite, donnant un boost à l’économie.

Annoncer sur le jumbotron à un événement de sport

Voici un moyen de communications sous évalué s’il est est un. Si ton message s’adresse strictement à toutes les personnes présentes dans un stade, c’est une valeur sûre. Quand il s’adresse à quelqu’un qui n’est pas dans le stade, c’est un peu plus ardu, mais pas impossible...

Accrocher une banderole à un avion

New York, 1936: Les Yankees viennent tout juste de remporter la Série mondiale du baseball. Un jeune homme est loin de la radio, et Twitter n’existe pas encore. Aucune façon de savoir si son équipe est victorieuse. Tout d’un coup, il regarde vers le ciel et aperçoit un petit avion comme celui utilisé par Indiana Jones au début de Raiders of the Lost Ark. Derrière celui-ci est accrochée une banderole: «LES YANKEES ONT GAGNÉ!». Bien que cette méthode est coûteuse et très néfaste pour l'environnement, imaginez quand même l'excitation que vous pourriez ressentir en regardant le ciel et voyant un avion transportant le message: «Yo Fred, j’arrive dans 15, commande-moi une blonde! Philippe».

Écrire en braille

Plutôt que de toucher à un écran plat et sans vie, imaginez le plaisir ressenti lorsque vous utilisez une série de poinçons compliqués pour marquer du papier avec des bosses, sachant que quelqu’un va bientôt délicatement passer ses doigts sur ce relief. Sensuel...

Envoyer des signaux de fumée

Principalement utilisés de nos jours dans des caricatures racistes, les signaux de fumée sont un moyen simple, fiable et peu coûteux pour transmettre un message pas trop complexe à un interlocuteur se trouvant dans un rayon de 10 km.

Payer pour un télégramme chanté

C’est très rare que des gens se présentent à votre porte en chantant, et dans un contexte où les télégrammes chantés sont presque inexistants, quand ça arrive, c’est déstabilisant et genre de malaisant. Il est grand temps de déstigmatiser l'art de livrer des messages en les chantant.

Communiquer par Vidéoway

Pourquoi ne pas offrir un terminal Videoway à tous vos amis? On sait tous que c’est très satisfaisant de taper un long message en utilisant un clavier virtuel qu’on contrôle avec quatre flèches. Pis en bonus, vous pourrez jouer au bowling (seuls, chacun de votre côté).

Engager un crieur

Oyez! Oyez! Engager un homme vêtu d’une chemise blanc cassé, recouverte d’une veste avec des gros boutons dorés, qui porte un tricorne et qui brandit une grosse cloche n’est certainement pas la façon la plus discrète de faire passer son message, mais le retour de cette profession pourrait sauver celle des chapeliers.

Communiquer par télépathie

[CONCENTREZ-VOUS BIEN, ON VOUS ENVOIE LE PARAGRAPHE SUIVANT PAR TÉLÉPATHIE.]

Imprimer des codes QR

Suffit de prendre votre message, le convertir en code QR, l’imprimer sur des autocollants, le coller un peu partout en ville, et avec un peu de chance, son destinataire va le voir, le prendre en photo avec son téléphone, et recevoir votre message.

Mettre votre message dans une bouteille et lancer celle-ci à la mer

Solution idéale pour communiquer une idée générale sans destinataire précis, le message dans la bouteille n’est pas une option idéale lorsqu’on veut s’adresser à quelqu’un en particulier. Imaginez tous les messages dans des bouteilles qui se trouvent présentement sur le continent de plastique.

Faire le bouche à oreille

Contrairement à ce que le nom de cette méthode peut laisser sous-entendre, il n’est pas nécessaire de toucher l’oreille de votre interlocuteur avec votre bouche. Maintenez une distance sécuritaire d’au moins dix centimètres, mais moins de dix mètres, et énoncez clairement votre missive dans une langue que vous maîtrisez tous les deux.

Relier deux canettes ensemble par une ficelle

Même si la fiabilité de cette technique est mise en doute par les scientifiques, c’est probablement la plus drôle des méthodes énoncées dans cette liste.

Publier une petite annonce dans le journal

Pour ajouter un peu de piment dans votre vie, tout en vous donnant l’impression de vivre dans un roman policier, faites affaire avec les petites annonces de votre journal favori. Si votre journal préféré est celui de Montréal, le lien pour accéder aux petites annonces est ici.

Se raser les cheveux, se tatouer un message sur la tête, attendre que vos cheveux repoussent, se rendre chez la personne à qui le message est destiné, se raser la tête devant elle pour qu’elle puisse le lire

Tout est dit dans le titre. Pas idéal lors d’urgences.

Envoyer un fax

Le fax, la plus belle invention de l’histoire de l’humanité, est un appareil ayant connu son heure de gloire au début des années 1990. Il s’agissait d’une photocopieuse reliée à un téléphone, et étrangement, il était possible de mettre une feuille dans le photocopieur d’un endroit A pour qu’il sorte du photocopieur dans un endroit B. Sorcellerie!