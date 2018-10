Ottawa est incapable de se faire rembourser par Chrysler

Même si Fiat Chrysler a engrangé des profits de 4,4 milliards $ l’an dernier, le gouvernement fédéral a abandonné tout espoir de récupérer un prêt de 2,6 milliards $ consenti en 2009 au constructeur automobile. Ottawa et l’Ontario auront donc perdu plus de 5 milliards $ au total dans le sauvetage de GM et de Chrysler.

Le gouvernement Trudeau n’a publié aucun communiqué pour annoncer cette perte colossale, qui était enfouie dans les centaines de pages des comptes publics divulgués vendredi.

« Pour un gouvernement qui se vante d’être transparent, ça ne va pas tout à fait dans ce sens-là... Radier une dette de cette importance-là un vendredi, quand tout le monde ne parle que de cannabis », déplore le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux.

La somme de 2,6 milliards $ comprend le solde impayé de 1,15 milliard $ d’un prêt fait au début de 2009 à l’ancienne incarnation de Chrysler, plus 1,45 milliard $ en intérêts non reçus. Ottawa avait déboursé les deux tiers du prêt, le reste étant assumé par le gouvernement ontarien.

En juin 2009, Fiat Chrysler a racheté l’ancienne incarnation de Chrysler, mais n’a pas eu à rembourser l’emprunt.

Subventions déguisées

« C’est un prêt qui est devenu une subvention. Ça vient de la façon dont l’entente a été négociée », constate Marie-Soleil Tremblay, professeure à l’École nationale d’administration publique.

Chez les libéraux, on n’a pas tardé à blâmer les conservateurs au pouvoir en 2009.

« Quand le gouvernement précédent a choisi de renflouer Chrysler, il n’avait aucune intention de récupérer son prêt. Il est même allé jusqu’à approuver 100 % de la perte au moment même où il distribuait l’argent. Avant de donner suite à leur annulation préapprouvée de la dette, nous avons épuisé tous les recours possibles en matière de recouvrement », a affirmé lundi Joseph Pickerill, porte-parole du ministre de la Diversification du commerce, Jim Carr.

À cette perte de 2,6 milliards $ (2,3 milliards $ lorsqu’on déduit les paiements faits par Fiat Chrysler), il faut ajouter celle de 2,8 milliards $ liée à l’aide attribuée à GM pour un total de plus de 5 milliards $.