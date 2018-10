Plusieurs artistes en prestation au Premier Gala de l’ADISQ

Animé par Marie-Mai et Yann Perreau, le Premier Gala de l’ADISQ sera le théâtre, mercredi au MTelus à Montréal, de plusieurs prestations.

Au menu, Beyries, Émile Bilodeau, Boogat, Dumas, Jordan Officer, Gabrielle Shonk et Mara Tremblay entrecouperont la remise de Félix de numéros musicaux tout comme Marie-Mai et Yann Perreau.

En combinant les différentes catégories de la grande fête de la musique, ce sont Philippe Brach, fort de 13 nominations, et Pierre Lapointe, avec 11 citations, qui mènent la course aux prix. Leurs albums Le silence des troupeaux et La science du cœur ont ravi les critiques.

La diffusion du Premier Gala de l’ADISQ 2018 s’amorcera à 20 heures, mercredi, sur les ondes de Télé-Québec. Encore une fois avec Louis-José Houde en tant que maître de cérémonie, le 40e Gala de l’ADISQ se tiendra quant à lui dimanche. L’événement sera proposé à compter de 20 heures à ICI Radio-Canada Télé.