Prête à tout, une mère saute dans une rivière pour atteindre le Mexique

Une mère de famille prête à tout pour rejoindre les États-Unis et ainsi assurer un avenir meilleur pour ses enfants a sauté d’un pont et a pris un radeau pour forcer la frontière du Mexique.

Rosalin Guillermo est descendue la première sur les eaux de la rivière Suchiate, où l’attendaient d’autres personnes sur un radeau de fortune.

Elle a ensuite regardé ses enfants descendre à leur tour pour la rejoindre. L’un d’entre-deux, Carlito, n’a que trois ans. Son fils de 16 ans, Miner, et sa fillette de 5 ans, Candy, l’accompagnent.

La famille, comme les autres milliers de migrants de cette caravane, doit d’abord s’enregistrer au Mexique pour avoir le droit de rejoindre les États-Unis.

Rosalin Guillermo a expliqué qu’elle avait vendu tout ce qu'elle avait au Guatemala, a pris ses trois enfants, et est embarquée dans la caravane.

«Je veux qu’ils puissent étudier, qu’ils puissent avoir un meilleur avenir», a-t-elle raconté en entrevue à CNN.

«Mon mari est mort, alors je fais cela pour mes enfants. Je vous demande de tout mon cœur: ne croyez-vous pas que votre mère aurait fait la même chose pour vous?»

Séparée de sa fille

La petite famille était à l'avant du peloton lorsque la caravane est arrivée sur le pont pour se rendre au Mexique.

Au cours de la mêlée, Rosalin et son fils Carlitos, 3 ans, ont été entraînés à l'intérieur de la ligne mexicaine. Lorsque l'ordre a été rétabli, un officier au bon cœur a laissé le petit garçon jouer avec son casque antiémeute et il est apparu qu'ils seraient parmi les plus chanceux autorisés à franchir les portes.

Mais Candy, sa fille de 5 ans, a été coincée de l'autre côté. Elle est retournée sur ses pas pour la chercher.

Alors que les autorités mexicaines ont arrêté l’afflux de migrants sur le pont, plusieurs ont choisi de nager ou ont emprunté des radeaux pour traverser le fleuve.

Guillermo est restée sur le pont, à l'avant de la ligne, mais quand elle a manqué de nourriture un jour plus tard, elle a décidé de suivre les jeunes hommes qui avaient fait un trou dans la clôture du pont.

«Ce pont, cette rivière, ils ne peuvent pas m'arrêter», dit-elle alors qu'elle atteignait la rive mexicaine.

Guillermo n'a pas de passeport. Contrairement à beaucoup d'autres membres de la caravane, elle ne fuit pas la violence des cartels de la drogue ni l'oppression politique du gouvernement hondurien.

Il est donc peu probable qu'elle obtienne le statut de réfugiée si elle parvient un jour aux États-Unis.