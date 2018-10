Remède naturel contre la constipation

J’ai toujours été incommodée par la constipation. Je consomme depuis longtemps des médicaments qui sont sensés être tous plus extraordinaires les uns que les autres. Malheureusement, les uns comme les autres finissent toujours par s’avérer néfastes à la longue, car après avoir eu un bon effet sur le transit, la constipation s’installe à nouveau. Ce qui fait que je ne sais plus vers quoi me tourner.

Alors que j’en parlais avec une amie qui vous lit avec assiduité, elle m’a incitée à vous demander conseil, car elle se souvient que vous avez déjà traité de ce sujet dans votre chronique, et qu’une lectrice vous avait suggéré quelque chose de naturel pour régler le problème. Pourriez-vous donner de nouveau la recette en question?

Femme dans le besoin

La première condition pour maintenir un bon transit intestinal, surtout un transit régulier c’est de faire de l’exercice avec régularité et de boire beaucoup d’eau, soit un litre par jour. Pour un ajout supplémentaire, il y a le nectar de pruneaux qui est d’un bon effet sur les intestins.