«Révolution»: la force du travail

Pour atteindre un niveau exceptionnel autant en technique qu’en élégance, les danseurs ont très souvent commencé à un très jeune âge à s’initier au rythme et aux mouvements.

Yoherlandy Tejeiro Garcia, 27 ans, Montréal

Grâce à sa mère professeure de danse dans son village natal cubain, Yoherlandy a rapidement pu faire ses premiers pas sur une scène. «À chaque événement qu’elle organisait, je lui demandais de m’emmener avec elle, je montais sur scène et je m’amusais à danser.»

Il a ensuite intégré un cursus scolaire en danse qui l’a amené à développer son art. Mais il a hésité avant d’émigrer au Québec par amour. «J’avais peur parce que je ne parlais ni français, ni anglais, et je me disais que ce serait difficile de travailler dans mon milieu ici. Après quatre semaines au Québec, je suis allé à une audition. Je comprenais à peine ce qu’on me disait, mais j’ai été pris. Depuis, je n’ai pas arrêté de travailler.»

Il a notamment dansé pendant plusieurs spectacles du Cirque du Soleil, d'autres des 7 doigts de la main et plusieurs émissions de télévision. «Chaque fois que j’accomplis quelque chose, je sens que j’avance dans mon art.»

The Frienzz (Emy et Marie-Rose), 12 ans, Québec

Les deux filles de The Frienzz ont été placées au ballottage en raison du manque de précision de leurs mouvements, même si leur révolution à la première ronde était magnifique. «On a beaucoup travaillé en ce sens, a expliqué Emy. On a eu environ une semaine entre le tournage de l’audition et le ballottage, mais on a mis tous nos efforts.»

Les deux amis voulaient montrer ce dont elles étaient capables. «On ne voulait pas que les gens retiennent de notre passage l’image de deux petites filles qui dansent sur du Marie-Mai, a renchéri Marie-Rose. On voulait qu’ils découvrent notre talent de danseuse, notre interprétation, la force dans nos mouvements.»

Du haut de leurs 12 ans, les filles cumulent chacune plusieurs années de cours de danse et de pratiques régulières qui leur ont permis d'atteindre ce niveau. «¨Révolution¨, c’est l’opportunité d’un nouveau défi pour nous. On s’est dit que ça allait nous faire grandir et évoluer encore plus.»

Jean-Philippe et Laurence, 32 ans, Montréal

Danseurs émérites, Jean-Philippe et Laurence ont parcouru le monde pour participer aux différentes compétitions de danse sportive pendant une douzaine d'années. Dernièrement, ils avaient décidé de prendre une pause pour se ressourcer. «On s’est dit que c’était le moment de faire une compétition à la télé, a avoué Laurence. Rencontrer et côtoyer plein de gens aussi passionnés, qui viennent de différents milieux de la danse, c’est vraiment très inspirant pour nous.»

Pour atteindre leur niveau, le travail et l’expérience sont indispensables. Laurence a commencé la danse à l’âge de deux ans, et Jean-Philippe à six ans. Mais c'est surtout la passion pour la danse sportive qui les a motivés à se dépasser. «On a eu la chance d’avoir de bons professeurs. Jean-Marc Généreux a aussi été important pour nous. On est très proches de lui. Il a été notre modèle et notre mentor. D’ailleurs, c’est lui qui dessine nos costumes de compétition et sa nièce qui les fabrique.»