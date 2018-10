Roberto Luongo de retour sur patins

Le gardien des Panthers de la Floride Roberto Luongo a recommencé à patiner lundi, mais il risque de patienter encore quelques semaines avant d’effectuer un retour au jeu.

Selon le site The Athletic, le Québécois voyagera avec les siens qui affronteront les Rangers et les Islanders de New York, les Devils du New Jersey, ainsi que les Jets de Winnipeg lors de deux rencontres à Helsinki, en Finlande. Or, Luongo pourrait reprendre le collier au retour de l’équipe en Amérique du Nord.

Après leur séjour en Europe, les Panthers croiseront le fer avec les Oilers d’Edmonton le 8 novembre.

Luongo est ennuyé par une entorse ligamentaire au genou droit subie pendant la partie du 6 octobre face au Lightning de Tampa Bay.