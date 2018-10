«Si on parle français au Québec, c’est grâce au Canada»: le passage de Jean Chrétien à «Tout le monde en parle» fait réagir

L’ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien a soulevé les passions lors de son passage à «Tout le monde en parle», dimanche, alors qu’il a affirmé entre autres que si on parlait encore français au Québec, c’était grâce au Canada.

«Si on a gardé notre langue, c’est parce que nous, Canadiens-français de l’époque, on a décidé de rester avec la couronne britannique, qui nous offrait des meilleures garanties pour notre religion et de notre culture», a-t-il déclaré à Serge Fiori qui lui demandait pourquoi il ne reconnaissait pas le Québec comme un pays.

Le politicien a également tenté de relativiser son rôle lors de la nuit des longs couteaux de 1981, affirmant avoir été réveillé «sur le tard».

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à bondir pour affirmer que le «petit gars de Shawinigan» réécrivait l’histoire.

Des députés du Parti québécois se sont prononcés rapidement:

Toute une réécriture de l’histoire par Jean Chretien. Pas de rôle dans la Nuit des longs couteaux? Le Qc français grâce au Canada alors qu’il s’est opposé bec et ongles à la Loi 101 et à la «société distincte» ? Ça devrait tous nous replonger dans les livres d’histoire. #tlmep — Véronique Hivon (@vhivon) October 22, 2018

Le Gouvernement du Canada n’a pas respecté les règles lors du Référendum de 1995. Et le Premier ministre du Canada était Jean Chrétien. Je n’oublierai jamais. #TLMEP — Pascal Bérubé (@PascalBerube) October 22, 2018

Plusieurs analystes et téléspectateurs ont également réagi. Voici une sélection de leurs messages qui continuent de s'accumuler lundi:

Chrétien ne raconte pas l'histoire, il la réécrit. #tlmep — Mathieu Bock-Côté (@mbockcote) October 22, 2018

Incroyable, hier à #tlmep Jean Chrétien qui se donne des airs de Petit Chaperon rouge alors qu'il a été un loup pour le Québec. #polcan #polqc #AssNat #PLC #trudeau — RParent450 (@RParent450) October 22, 2018

Jean Chrétien est un animal politique! #tlmep — Irénée Rutema (@ireneerutema) October 22, 2018

Surréel le passage de Jean Chrétien à #tlmep , si son entrevue avait duré quelques minutes de plus il aurait probablement avancé que c'est lui le véritable père de la loi 101. #polcan #polqc #AssNat — RParent450 (@RParent450) October 22, 2018

Anniversaire de Claude Charron. 72 ans.

J'aimerais bien avoir sa version sur ce qu'a dit Jean Chrétien à #TLMEP pic.twitter.com/afj5HDvBOY — Jean Émard (@Jean__Emard) October 22, 2018

Jean Chrétien ne vieillit pas. Toujours un plaisir de le voir en entrevue. Excellent sens de ma repartie. #tlmep — Alex (@Torres_7850) October 22, 2018

Heureusement que @DeniseBombardi3 était là pour rectifier les affirmations ridicules de J.Chrétien.

Cet homme s’amuse à dire n’importe quoi et ça fonctionne pour les ignares. #tlmep — Josiane Morin (@amijodoin) October 22, 2018

Jean Chrétien se vante d’être catholique en mentant comme c’est pas chrétien. En transformant la nuit des longs couteaux en nuit des calinours, il ajoute l’insulte à l’injure . #TLMEP — Jocelyne Robert (@JocelyneRobert) October 22, 2018

« Briser le rêve d’un enfant c’est dure, briser le rêve d’un adulte c’est encore plus dure. »

Quel grand homme Jean Chrétien. Je lui voue un grand respect. #TLMEP — Alexandre Tétreault (@AlexTetreault_) October 22, 2018

Quand Jean Chrétien dit: '' Il faut respecter les champs de compétences des provinces'', on peut rire jaune en maudit #tlmep — FaisLeBien (@rodlestod) October 22, 2018

Monsieur Chrétien est excellent dans la diversion. #TLMEP — Josna68 (@Josna68) October 22, 2018

Je peux pas croire Chrétien se vante d'avoir triché au référendum et d'avoir renié le Québec toute sa vie, de trahison en trahison et que le gars est reçu en prime time à la télé et applaudit par le peuple ignorant alors qu'il devrait être répudié à jamais #tlmep calvaire ! — Christian Savard (@2B_like) October 22, 2018

« Ce ne sont pas les canadiens anglais qui sont sauvé le français M. Chretien. Ce sont les Québécois ». -Denise Bombardier à l’ex-PM qui prétend que ce sont les bonnes grâces de la Couronne britannique qui a sauvé notre langue 🙄 #tlmep — Isabelle LaPerriere (@Isalap) October 22, 2018

« C’est grâce au Canada qu’on parle encore français au Québec, regardez la Louisiane... » - Jean Chretien. 😂 #tlmep pic.twitter.com/1JB3XZcuzr — Dom Bernier ⭐️⭐️ (@domskibum) October 22, 2018

