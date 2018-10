Système de paye Phénix: 615 M$ en erreurs de paye

OTTAWA | Après un an de travaux et plusieurs millions de $ pour tenter de réparer les nombreux problèmes du système de paye Phénix, Ottawa n’a toujours pas réussi à améliorer la situation, critique le vérificateur général.

Et pour une première fois, celui-ci réussit à chiffrer l’ampleur des erreurs de paye du système notoire acheté d’IBM: 615 M$ en date du 31 mars dernier.

«Selon les résultats de nos tests, nous avons estimé que le gouvernement devait 369 millions de dollars à ses employés (parce qu’ils avaient été sous-payés) et que les employés devaient au gouvernement 246 millions de dollars (parce qu’ils avaient été payés en trop)», écrit Michael Ferguson dans des commentaires publiés avec l’audit des comptes publics 2017-2018.

Plus en plus d’erreurs

«Le gouvernement n’a toujours pas démontré d’indication qu’il a réduit l’impact des erreurs reliées à la paye provenant de la transformation de l’administration de la paye, incluant le système de paye Phénix», s’inquiète M. Ferguson.

Pour chiffrer ses propos, le vérificateur général explique qu’en mars 2017, il y avait 144 600 employés attendaient que le gouvernement règle un problème avec leur paye. Plus d’un an plus tard, en date de juin dernier, ce chiffre avait bondi de plus de 42 000 pour atteindre 187 000 fonctionnaires victimes de Phénix.

Pourtant, le gouvernement fédéral investit à coups de centaines de millions $ pour stabiliser et réparer ce système qui devait initialement permettre des économies de 70 M$ par année à Ottawa. Aux dernières nouvelles, la facture pour Phénix avait gonflé à plus de 1,1 G$, soit trois fois plus que le coût prévu (310 M$).

«Le gouvernement n’était toujours pas arrivé à réduire l’arriéré», s’étonne M. Ferguson.

Celui-ci décrit la situation comme «une tache au dossier» de l’administration de Justin Trudeau. Et la situation coûte des centaines de millions de $, autant aux employés qui sont sous-payés qu’au gouvernement, qui en a trop payé d’autres.