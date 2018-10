Tout le monde en parle: Simon Durivage refuse de répliquer à Denise Bombardier

MONTRÉAL - Simon Durivage a affirmé, lundi, n’avoir «rien à dire» au sujet des propos tenus à son endroit par Denise Bombardier à l’émission Tout le monde en parle, dimanche.

La journaliste, auteure, animatrice et chroniqueuse au Journal de Montréal a parlé de Simon Durivage en des termes peu flatteurs.

Les deux communicateurs ont coanimé ensemble la tribune d’affaires publiques Le point, à Radio-Canada, lors de la création de l’émission, au début des années 80.

«Il a heurté tant de gens (...) C’était quelqu’un qui ne respectait pas les autres, qui était grossier, vulgaire. J’entrais le matin, et je l’entendais dire : ‘‘La tabarnak, elle...’’», a martelé Denise Bombardier lors de l’émission, en écho au point de vue qu’elle émet dans son livre lancé récemment, Une vie sans peur et sans regret.

Joint au téléphone par l’Agence QMI et invité à réagir à son ancienne collègue, Simon Durivage, tout juste revenu d’une croisière en Europe, s’est refusé à tout commentaire.

«Si je réponds, vous vous rendez compte? On s’embarque, là... Je n’ai rien à dire. Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat. Si je parle, on va engager une polémique qui n’arrêtera plus. Pour l’instant, je n’ai rien à dire», s’est borné à dire l’ex-chef d’antenne, sans mentionner s’il avait l’intention de poursuivre Denise Bombardier.