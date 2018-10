Un ado déguisé en casse-noisette de Fortnite sème la panique dans deux cours d'école

Une mauvaise blague a semé la panique, lundi, dans deux cours d’écoles primaires de Saguenay, alors qu’un jeune du secondaire s’est présenté dans un parc déguisé en casse-noisette et qu’il a pratiqué quelques pas de danse d’un jeu vidéo Fortnite.

Des enfants de la maternelle à la 6e année qui fréquentent des écoles voisines ont été effrayés lorsqu’ils ont vu le mauvais plaisantin faire la chorégraphie de la danse Looser, avant de prendre la poudre d’escampette. Il se trouvait dans le parc situé entre les établissements.

L’événement s’est produit pendant la récréation de l’après-midi, entre 14h et 14h15. Le jeune s’est livré par lui-même aux autorités, en fin de journée lorsqu’il a constaté à quel point la situation avait pris de l’ampleur.

«Il était assis sur un banc. Il s’est levé debout pour danser en faisant le symbole Looser. Il se prenait l’entrejambe d’une main et le front de l’autre et il faisait bouger ses pieds», a raconté au journal, un enfant du premier cycle de l’école Saint-Isidore. L’écolier dit avoir eu très peur, tout comme certains de ses camarades de classe. «Il marchait et son corps était droit, comme un pantin», a-t-il relaté.

Un membre du personnel a tenté d’approcher le personnage, mais celui-ci s’est sauvé, selon les informations émanant de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. «Il venait d’interpeller des enfants du deuxième cycle de l’école Saint-Denis et a tenté de les faire sortir de la cour d’école», a confirmé la porte-parole de l’organisation, Claudie Fortin.

Le personnel des institutions n’a pris aucune chance pour le retour à la maison de la fin de l’après-midi. «Les jeunes étaient déstabilisés. C’était la panique pour certains», a poursuivi Mme Fortin. La direction de la commission scolaire a envoyé une note à tous les gestionnaires des écoles du territoire pour leur demander de redoubler de vigilance et de rappeler aux enfants les consignes de sécurité aux abords des zones scolaires.

«Les policiers ont été mobilisés et ils ont fait une patrouille dans les rues du quartier», a mentionné le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier.

Sur l’heure du souper, une enseignante en 6e année a reçu un courriel d’un ancien étudiant. Le jeune qui est maintenant au premier secondaire était en congé et il a décidé de se déguiser. Il s’est excusé.