Un entrepreneur réclame 620 000$ pour avoir été accusé à tort d'agression sexuelle sur une ado

SAGUENAY | Un entrepreneur de Jonquière vit un cauchemar depuis 2012 alors qu’une ado de 13 ans a «menti» et qu’il a été faussement accusé d’agression sexuelle.

Mario Gauthier et sa famille réclament plus de 620 400$ à la procureure générale du Québec, au ministère de la Sécurité publique et à la plaignante pour les torts qui auraient été causés à lui et sa famille depuis qu’il a été faussement accusé en août 2012.

Même si l’homme de 60 ans a été acquitté le 9 décembre 2015, il prétend que sa vie a été complètement ruinée. Sa compagnie de déneigement a perdu plusieurs contrats, il s’est fait traiter de «pédophile et de gros chien sale », sa machinerie et sa maison ont été vandalisées. Ses enfants ont également souffert d’intimidation à l’école.

« Elle (la plaignante) faisait une menterie après une autre et les procureurs n’ont pas voulu arrêter le dossier», a-t-il dit, lors du début du procès, lundi, au Palais de justice de Chicoutimi.

La SQ refuse le polygraphe

Le 15 juin 2012, il a fait une balade en ponton sur un lac de Bégin au Saguenay en compagnie d’une adolescente. Celle-ci avait consommé beaucoup d’alcool. Elle a par la suite porté plainte aux policiers en disant avoir été agressée sexuellement dans le chalet de M. Gauthier.

Il a été accusé quelques semaines plus tard. « Je me suis senti démoli, j’étais à terre. J’étais humilié», a exprimé l’homme.

Ce dernier dit avoir demandé aux enquêteurs de la Sûreté du Québec de passer le détecteur de mensonges pour prouver qu’il n’avait rien fait. Puisqu’il a été accusé avant la fin de l’enquête, le test du polygraphe ne lui a jamais été administré.

« Je me suis senti comme un dangereux criminel... Ç’a été l’enfer pendant trois ans et demi», a-t-il dit.

Dysfonction érectile

L’arrestation et le dépôt d’une accusation ont eu l’effet d’une bombe pour l’épouse de M. Gauthier.

Liette Côté ne croyait en rien la version de la plaignante. Elle a expliqué que son époux « est un gros nounours, une bonne personne et qu’il a le cœur sur la main ».

Elle a aussi précisé qu’il souffre de problèmes de dysfonctionnement érectile. Pour elle, toute cette histoire est digne d’une comédie musicale. Selon elle, ce que l’adolescente a raconté «ne se pouvait pas», a-t-elle insisté.

Elle considère que son mari s’est retrouvé comme le méchant dans une pièce de théâtre rocambolesque alors que la jeune y est allée de plusieurs versions mensongères et contradictoires entre l’arrestation et le procès de son époux.

«Ça fait trois ans que j’ai été acquitté et ma vie n’est pas encore normale. Tout a changé », a affirmé le sexagénaire.

Le procès au civil se poursuivra jusqu’à vendredi. Plus d’une douzaine de témoins seront entendus. La cause est entendue par la juge Lise Bergeron.