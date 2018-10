Un retour à la réalité frappant pour Sébastien Bouchard

Sébastien Bouchard savoure encore sa victoire percutante de samedi dernier au Casino de Montréal, qui lui permet de continuer de gravir les échelons chez les super mi-moyens.

«En arrivant ce matin, tout le monde est venu me féliciter. Tout le monde était très fier de ma performance», a indiqué le boxeur originaire de Baie-Saint-Paul, rencontré lundi à son retour au travail au port de Québec, où il pratique le métier de débardeur.

Et pour cause! Bouchard a asséné un violent knock-out à son adversaire mexicain Carlos Gorham dès le deuxième round de leur combat, présenté dans le cadre du premier gala de la nouvelle saison de la série de boxe Dooly’s.

«C’est de loin mon K.-O. le plus brutal! Je suis vraiment content. C’est quelque chose que je pratique dans le gymnase. Mon équipe était contente de voir ça dans le ring.»

Cette éclatante victoire lui a permis de récolter une bourse de 5000$, qu’il a cependant dû partager avec son équipe d’entraîneurs et de préparateurs physiques.

«C’est la réalité qui nous frappe de devoir retourner au travail quelques jours seulement après le combat. Mais c’est la réalité de beaucoup d’autres boxeurs au Québec.»

Bataille contre la montre

À 31 ans, il croit encore pouvoir se détacher du lot et vivre enfin de son sport. Mais le temps est compté...

«Je me bats contre la montre! Un moment donné, l’âge te rattrape. J’essaie de me former un petit groupe de commanditaires qui me permettraient de vivre de la boxe pendant quelques années pour être capable de me rendre au maximum de ce que je peux faire avec mes aptitudes.»

Avec 17 triomphes en 18 combats professionnels, son prochain affrontement devrait être le plus important de sa carrière, le 1er décembre à Québec.

Bouchard se battra en championnat régional lors de la carte mettant en vedette le champion des mi-lourds du WBC, Adonis Stevenson, au Centre Vidéotron.

«Ça fait longtemps qu’on veut ça. Tout de suite après le combat, Yvon Michel est venu me voir sur le ring. Avec la performance que j’ai offerte, je ne lui ai pas donné d’autre choix que d’avoir ma chance. J’espère être en forme et être prêt pour le 1er décembre.»

Il espère alors franchir un pas de plus vers son objectif de se consacrer à plein temps au «noble art».

Mais un fait demeure : le lundi suivant, il sera de retour au travail au port de Québec.