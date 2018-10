Un vampire et sa musique

Comme l’Halloween approche à grands pas, nous vous proposons un doublé qui donnera des frissons, autant aux passionnées de cinéma, que de musique. Mardi 30 octobre à la Maison symphonique, Nosferatu le vampire

du réalisateur allemand Friedrich Murnau viendra hanter ce lieu majestueux. Sorti en 1922, ce film noir et blanc muet est sans contredit le classique du genre. Dans des teintes qui évoquent ce que fit un peu plus tard Buñuel avec son Chien andalou, tout est dans l’approche, les plans de caméra et le jeu des acteurs. Un vrai chef-d’œuvre du cinéma expressionniste qui sera soutenu par l’organiste, improvisateur Thierry Escaich.

Un tour de force

Même si ce n’est pas la première fois que nous entendons cet organiste maître, chaque fois, nous fûmes soufflés par ses talents d’improvisateur , sur une trame sonore minimale. De Jean-Sébastien Bach à César Franck, et de Maurice Duruflé à Johannes Brahms, son répertoire très large lui permet de tout jouer, avec un esprit aventurier comme vous pourrez le constater avec l'accordéoniste Richard Galliano.

Dans la pénombre de la Maison symphonique, vous constaterez le couplage entre l’orgue et le film, avec ce je ne sais quoi de spectaculaire.

Une heure trente de bonheur