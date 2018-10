[VIDÉOS] Paul McCartney lance un défi aux internautes et c’est quand même cute

Paul McCartney a lancé un défi à ses fans sur les médias sociaux à l’occasion de la sortie de ses vidéoclips (il y en a 4!) pour la chanson Come On To Me.

L’ex-Beatles incite les internautes à publier une vidéo dans laquelle ils dansent au son de sa chanson en utilisant le mot clic #COTMChallenge.

L’artiste a lui-même fait l’exercice pour inviter les gens à prendre part à son défi.

Aucune chorégraphie n’est imposée... les gens sont invités à laisser libre court à leur imagination!

Déjà, des centaines de gens ont fait l’exercice et le résultat est plutôt cute!

Voici ce que ça donne: