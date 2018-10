GUAY, Rose-Annette



Au CHSLD de Clermont, le 18 octobre 2018, à l’âge de 89 ans et 5 mois, est décédée madame Rose-Annette Guay, épouse de feu monsieur Fernand Boudreault, fille de feu monsieur Louis Guay et de feu madame Laure Gaudreault. Elle demeurait à Clermont autrefois de Notre-Dame-des-Monts. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale mercredi 24 octobre de 13h30 à 16h30 et de 19h à 21h. Jeudi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 8h30.L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Guay laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Paule (Ghislain Turcotte), Roger (Nathalie Bouchard), Marcel (Françoise Boivin), Luce (Mario Tremblay), feu Jules, Camille: ses petits-enfants: Martin, Jean-François, Lucie, Marie-Noëlle, Nicolas, Estelle, Cédric, Audrey, Alexandre, Katalyna; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Océanne, Anaïs, Zoé, Etienne, Aly, Anakim; ses frères et sœurs: Blanche-Ida (Olivier), Lucie (Yvan), Laurence, Jeannot (Charlotte); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boudreault; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les bénévoles du Foyer de Clermont pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Carmel Roy ou à la Fabrique St-Laurent de Charlevoix (secteur Notre-Dame-des-Monts). Les formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la