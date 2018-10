TURGEON, Jean



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 octobre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean Turgeon, époux de madame Louise Linteau, fils de feu Madeleine Mercier et de feu Léon Turgeon. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils: François (Marie Duchesne) et Marc (Paule Dallaire); ses petites-filles: Léa, Alice et Jeanne; sa sœur Lorraine, ses oncles et tantes de la famille Mercier, ses cousins et cousines des familles Mercier et Turgeon, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Linteau, ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Il était le frère de feu Lisette Mergen. Selon ses volontés, il n'a pas été exposé et la cérémonie de mise en terre s'est déroulée dans l'intimité. La famille tient à remercier le personnel du département de neurologie de l'Enfant-Jésus pour leur professionnalisme et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, 418 682-6387, www.coeuretavc.ca.