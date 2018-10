Affaire Khashoggi: l’Occident est hypocrite!

S’il y a une chose que l’affaire Khashoggi démontre, c’est à quel point l’Occident est hypocrite par rapport à l’Arabie saoudite.

« Hein ? Ils ont tué et démembré un journaliste juste parce qu’il avait osé critiquer le régime de Sa Bedonnesse le prince ? Mais que c’est dégueulasse ! »

UNE CRAPULE EN CRAVATE

Comme si on ne le savait pas...

Comme si c’était la première fois qu’on entendait une telle chose sur l’Arabie saoudite !

« Hein, les Hells Angels tuent ? C’est vrai ? Je ne l’aurais jamais imaginé ! »

Voici ce que le célèbre écrivain d’origine algérienne Kamel Daoud écrivait sur l’Arabie saoudite en novembre 2015 dans le New York Times (qui, à ce que je sache, n’est pas un petit journal indépendant)...

« Le premier égorge, tue, lapide, coupe les mains, détruit le patrimoine de l’humanité, et déteste l’archéologie, la femme et l’étranger non musulman. Le second est mieux habillé et plus propre, mais il fait la même chose. L’État islamique et l’Arabie saoudite.

« Dans sa lutte contre le terrorisme, l’Occident mène la guerre contre l’un tout en serrant la main de l’autre. Mécanique du déni, et de son prix.

« On veut sauver la fameuse alliance stratégique avec l’Arabie saoudite tout en oubliant que ce royaume repose sur une autre alliance, avec un clergé religieux qui produit, rend légitime, répand, prêche et défend le wahhabisme, islamisme ultra-puritain dont se nourrit Daesh. »

Pour Daoud, l’Arabie saoudite est la face « acceptable » de l’État islamique.

Ni plus ni moins.

Comme un Hells qui troque son perfecto en cuir pour un costume Armani.

L’homme est bien habillé, il fait bonne impression auprès des banquiers et peut se mouvoir « dans les hautes sphères » de la finance internationale, mais c’est la même crapule qu’avant.

Son parfum coûte plus cher, c’est tout.

ET BADAWI ?

C’est à se demander si ceux qui déchirent présentement leur chemise sur l’affaire Khashoggi ont déjà entendu parler de Raïf Badawi...

Mille coups de fouet et 10 années de prison pour avoir critiqué la façon dont le régime saoudien traite les femmes, ça ne vous a pas choqué plus que ça ?

Ça prend un démembrement pour que vous haussiez le ton ?

« Oui, mon voisin battait sa femme et agressait ses filles, mais je ne pensais jamais qu’il irait jusqu’à tuer... »

En fait, on a l’étrange impression que les pays occidentaux qui brassent des affaires d’or avec l’Arabie saoudite ne sont pas tant scandalisés de ce que nous avons appris, que fâchés que l’info soit sortie. Maintenant, ils ne peuvent plus faire comme s’ils ne savaient pas ce qui se passait là-bas. L’histoire fait le tour du monde !

Ils vont être obligés de couper les ponts avec cette vache à lait qui leur achetait des armes à coups de milliards de dollars...

« Merde ! Ça ne leur tentait pas de démembrer Khashoggi discrètement ? En secret ? Maintenant, on ne pourra plus les fréquenter. Ah, c’est fâcheux, quand même... »

« Oui, bon, le régime saoudien n’est pas angélique, mais ils payaient le gros prix, et n’étaient jamais en retard... »

Dieu que l’Occident est hypocrite !