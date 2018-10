Anthony Morrone prêt pour le défi

L’opération à la main droite du gardien Dereck Baribeau offrira une chance en or à son réserviste, Anthony Morrone, de se faire valoir, et le cerbère de 19 ans se dit prêt à relever le défi.

Selon Patrick Roy, Baribeau, opéré samedi dernier, devrait revenir au jeu au début du mois de décembre, ce qui veut dire que Morrone aura la tâche de jouer le rôle de gardien numéro un durant cette période.

« J’ai hâte de commencer cette séquence. C’est une belle opportunité pour moi de me faire valoir et je vais essayer de faire de mon mieux pour gagner le plus de matchs. C’est sûr que j’ai de grands souliers à remplir, puisque Dereck est un excellent gardien. Je veux être à la hauteur et j’ai de grandes attentes envers moi-même », a mentionné le portier, mardi matin.

Prêt à jouer

En joignant les Remparts de Québec lors du camp d’entraînement, après une transaction avec les Tigres de Victoriaville, Morrone s’attendait à obtenir du temps de glace. C’est qu’à ce moment il n’était pas certain si la hanche de Baribeau nécessitait une intervention chirurgicale.

Devant cette possibilité, Patrick Roy avait tenu à faire l’acquisition d’un réserviste d’expérience qui pourrait prendre la place de Baribeau, le cas échéant.

Finalement, ce n’est pas la hanche, mais bien la main de l’espoir du Wild qui lui fera rater des matchs.

« Quand j’ai été échangé ici, Patrick m’avait clairement dit qu’il était venu me chercher pour avoir un gardien prêt à jouer beaucoup. Je suis prêt pour le défi. »

De son côté, l’entraîneur dit avoir confiance en son gardien dont il a aimé le travail lors de ses deux départs, jeudi et samedi dernier, à Chicoutimi et à Boisbriand.

« Anthony mérite sa chance, car il travaille fort et bien. De l’autre côté, je veux que Dereck continue de travailler fort, parce qu’on veut qu’il soit en forme quand il va revenir. »

Un 20 ans l’an prochain ?

Mardi matin, Roy a répété que l’expérience vécue avec l’Avalanche du Colorado, quand Semyon Varlamov s’était blessé, l’avait poussé à couvrir ses arrières cette année.

Mais la possibilité d’une nouvelle réglementation pancanadienne, qui permettrait aux équipes de la LCH de conserver un quatrième joueur de 20 ans, si ce dernier est un gardien, à partir de l’an prochain, a aussi pesé dans la balance.

« Je trouve que c’est une bonne idée et ça a fait partie de notre analyse de la transaction. Ça nous permettrait d’amener un gardien avec moins d’expérience et de le développer », a ajouté Roy.

On peut d’ailleurs ranger Morrone dans la colonne des personnes en faveur de l’adoption de ce règlement !

« C’est excitant pour moi. Je ne sais pas où je vais aboutir l’an prochain et c’est la réalité du junior majeur. Mais au moins ça me donnerait une opportunité de plus de jouer à 20 ans dans cette ligue. »

Marc-Antoine Bérubé-Jalbert sera l’adjoint de Morrone ce soir contre le Drakkar de Baie-Comeau au Centre Vidéotron.

4 matchs qui ne seront pas de tout repos

Les Remparts entameront ce soir une séquence de quatre rencontres face à des puissances du circuit.

Après Baie-Comeau ce soir au Centre Vidéotron, ils affronteront l’Océanic de Rimouski coup sur coup, vendredi et dimanche et termineront avec un choc face aux Huskies de Rouyn-Noranda, mercredi. Comme disait Claude Ruel, y’en aura pas d’facile !

Le Drakkar vient actuellement au deuxième rang du classement général de la LHJMQ grâce à une fiche de 11-3.

De son côté, l’Océanic connaît une séquence un peu moins fructueuse, mais demeure considérée parmi les forces du circuit, notamment en raison de la présence d’Alexis Lafrenière, tandis que les Huskies trônent au sommet.

« On change rien et on garde la même attitude et le même plan de match, a mentionné Patrick Roy mardi. J’ai adoré ce que j’ai vu dans notre match contre Blainville-Boisbriand, lors duquel on a eu 25 chances de marquer dont plusieurs très bonnes. Il s’agit d’être meilleur autour du filet et dans nos deux contre un. »

Comme il l’a fait à Boisbriand, Roy utilisera 11 attaquants et sept défenseurs ce soir contre le Drakkar en raison des nombreux absents. Thomas Caron continuera son séjour avec l’équipe et sera de nouveau utilisé sur le premier trio en compagnie de Philipp Kurashev et Aleksey Sergeev. Avec les deux Euros le week-end dernier, Caron a récolté deux aides en deux parties. « Il a très bien joué, je suis content de lui », a dit Roy.

Quant à Olivier Mathieu, il devrait être en mesure de renouer avec l’action dimanche.

Heureux pour Foote

Roy s’est par ailleurs réjoui pour son ancien coéquipier Adam Foote qui a été nommé entraîneur-chef des Rockets de Kelowna dans la Ligue de l’Ouest.

« C’est une bonne tête de hockey et il va faire un excellent travail, a complimenté Roy, mardi. C’est un gars qui a une bonne analyse et je suis content de le voir relever ce défi. Il aura la chance de diriger son fils alors ça va être encore plus le fun pour lui. »

Le jeune Nolan Foote, un espoir de premier plan en vue du repêchage de la LNH en juin prochain, évolue pour les Rockets.

La formation de Kelowna recevra par ailleurs le tournoi de la Coupe Memorial, en 2020.