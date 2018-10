Avalanche de bios

Les tablettes des librairies sont remplies de biographies de personnalités québécoises cet automne. Pas moins de 25 titres se battent pour se retrouver dans le palmarès des ventes de 2018, soit près de trois fois plus que le nombre de l’année précédente.

La lutte sera féroce aux caisses enregistreuses des librairies, selon les estimations du Groupe Renaud-Bray. Et pour cause, les biographies sont presque toutes débarquées en même temps. De Debbie Lynch-White à Mahée Paiement, en passant par Robby Johnson, Hugo Girard, Annie Brocoli et autres Guylaine Tanguay, le bottin de l’Union des artistes semble s’être donné le mot pour envahir les rayons, faisant fi des risques de cannibalisation.

« Je suis bien consciente qu’il y en a beaucoup, que la tendance est là. Mais je pense qu’il y a de la place pour chacun. On a tous une histoire différente à raconter », croit Mahée Paiement, qui a lancé la semaine dernière Le tourbillon de la vie.

Compétition

Les biographies « ont toujours été de bons vendeurs », soutient Émilie Laguerre, responsable des communications chez Renaud-Bray, qui regroupe aussi la bannière Archambault. Mais, « quand il y a plusieurs livres qui sortent en même temps, ça crée une compétition. C’est sûr qu’ils ne vont pas tous être des best-sellers ».

La rivalité est féroce, concède Johanne Guay, vice-présidente de Groupe Librex, une maison d’édition qui n’hésite pas adopter des stratégies de mise en marché à contre-courant. Ainsi, l’entreprise publiera son lot de biographies cet automne, mais en sortira aussi en janvier.

« Les lecteurs lisent 12 mois par année. D’être là tout le monde en même temps, c’est plus risqué. Les gens n’achètent pas huit livres à la fois », souligne Mme Guay.

Pour Noël

Ce n’est pas un hasard si tout le monde sort un livre en même temps. L’automne n’est pas seulement une saison idéale pour les lancements de disques : le livre fait également partie des produits culturels faciles à offrir en cadeau à Noël.

« Tout le monde veut sortir avant le Salon du livre [de Montréal], affirme Johanne Guay. Les éditeurs ont aussi une obsession des ventes de Noël, qui sont importantes. »

Quel ingrédient aidera une biographie à tirer son épingle du jeu d’ici la fin de l’année ?

« Il faut qu’il y ait un punch, il faut qu’on apprenne quelque chose », note Émilie Laguerre, de Renaud-Bray.

Les temps ont changé. Plus besoin d’avoir 70 ans pour lancer sa biographie. La grande partie des récits de vie et témoignages qui sortent ces jours-ci sont écrits par des personnalités relativement jeunes.

De beaux parcours

« Avant, quand on pensait à une biographie, on pensait à quelqu’un dont la carrière était bien avancée, explique Émilie Laguerre. Aujourd’hui, la biographie n’est plus nécessairement un livre qui permet de revenir sur la vie de quelqu’un ; dès qu’on a un parcours intéressant ou différent, les gens veulent en parler. »

Mme Laguerre cite l’exemple d’Étienne Boulay. À 35 ans, l’ancien joueur de football devenu animateur lancera vendredi Le parcours d’un battant.

« Il est tout jeune, mais il a un parcours extraordinaire. C’est ça qui va justifier la pertinence de sortir une biographie. »

Même son de cloche du côté des Éditions La Semaine, qui publient cet automne les biographies d’Olivier Primeau, propriétaire du BeachClub, et Robby Johnson.

« On trouvait que même dans la trentaine, Olivier Primeau a accompli tellement de choses qu’il pourrait inspirer d’autres entrepreneurs avec sa vision », explique l’éditrice Isabel Tardif.

Et Robby Johnson, ce Beauceron d’origine qui tente de percer le milieu du country international ? « Il a une histoire tellement tripante, ajoute-t-elle. Pourquoi attendre qu’il ait 70 ans avant de tout raconter ? »

Ils ont pavé la voie

Avec son livre sur Guy Lafleur, Georges-Hébert Germain a été l’un des premiers à publier une biographie au Québec. C’était en 1990. L’auteur a ainsi ouvert la voie à des dizaines de personnalités, qui ont ensuite mis en mots leur propre histoire.

« Ç’a été la première très grande biographie de Libre Expression, raconte la vice-présidente de la maison d’édition, Johanne Guay. Après, il y a eu Céline, René, Lise Payette. »

Au fil des ans, Groupe Librex a lancé des biographies qui ont cartonné. « Je pense à Nathalie Simard, se souvient Mme Guay. C’était un énorme succès. Du 200 000 copies, ça fait longtemps qu’on ne fait plus ça. »

Biographies récentes

Plus récemment, Le monstre, d’Ingrid Falaise, a été un succès avec 60 000 exemplaires vendus. « Il y a même une série de fiction qui s’en vient, note Mme Guay. Un peu comme la série Olivier, qui est partie du livre et de l’histoire de Joselito Michaud. »

Certaines biographies continuent de vendre, année après année. C’est notamment le cas des ouvrages de Lise Payette et Janette Bertrand.

« C’est certain que les livres des plus jeunes, ce sera plus éphémère, indique Johanne Guay. On est plus dans l’instantané. »

Quelques biographies offertes cet automne

Debbie Lynch-White | Faut que je te parle

Mahée Paiement | Le tourbillon de la vie

Étienne Boulay | Le parcours d’un battant

Michel Courtemanche | Face-à-Faces

Annie Brocoli | En mal des mots

Monique Miller | Le bonheur de jouer

Marcel Sabourin | Tout écartillé

Béatrice Picard | Avec l’âge, on peut tout dire

Hugo Girard | L’iceberg

Guylaine Tanguay | La ligne droite

Claude « Mégo » Lemay | Mégo...

Robby Johnson | Le Québécois qui a conquis Nashville

Olivier Primeau | Parce que mon père est riche

Jean Chrétien | Mes histoires

Alain Chainey | Souvenirs d’un recruteur

Colette Roy Laroche | Mémoires d’une mairesse

Denise Bombardier | Une vie sans peur et sans regret

Jean-François Baril | Influences

Deux biographies posthumes :

Salut salut ! Jean Lapierre, un homme du peuple

Patrick Bourgeois raconté par...

Titres étrangers :

Michelle Obama | Devenir

Felipe Alou | Une légende dominicaine

Steve Jobs | Portrait bio graphie d’un génie

Stormy Daniels | Full Disclosure