Beau retour de Corey Crawford

La meilleure nouvelle dans la confrérie des gardiens, la semaine dernière, a été le très attendu retour au jeu de Corey Crawford.

Après 10 mois sans jouer, l’excellent gardien des Blackhawks de Chicago semble déjà au sommet de sa forme.

Crawford a terriblement manqué aux Hawks la saison dernière. Après sa commotion cérébrale subie le 23 décembre 2017, ce fut la débandade pour les triples champions de la coupe Stanley, qui ont raté les séries éliminatoires pour la première fois en 10 ans.

On verra si la constance sera au rendez-vous, mais en deux matchs, Crow a impressionné. Il était un peu rouillé lors du premier match contre les Coyotes de l’Arizona, jeudi, mais deux jours plus tard, à Columbus, il a stoppé 37 des 38 tirs des Blue Jackets dans une victoire de 4 à 1.

Le Québécois de 33 ans a été choisi première étoile de ce match et c’était un délice de le voir à l’œuvre. Il est clair qu’il a trimé dur avant son retour au jeu. Ses déplacements et freinages étaient respectivement explosifs et très secs. Il était toujours en équilibre et bien positionné. Ses réactions étaient vives et il était très alerte.

« Vintage Crawford », a clamé son entraîneur, Joel Quenneville.

Hommage

Ne le cherchez pas dans notre tableau du top 30, car il lui manque un match pour se qualifier. L’entraîneur du Lightning de Tampa Bay, Jon Cooper, lui a rendu tout un hommage, le lendemain à Chicago. Il a dit que Crawford est l’un des trois joueurs dans la LNH dont personne ne parle comme futur membre du Temple de la renommée, mais qui mérite d’y être.

Dans un deuxième match en deux jours et un troisième en quatre jours, Quenneville a toutefois délégué Cam Ward pour affronter le Lightning, dimanche. Coach Q a révélé que l’intense Crawford tenait à jouer, mais qu’il veut le « ménager ».

Murray de retour

L’énigmatique Matt Murray est revenu devant le filet des Penguins après une absence de 12 jours et il a connu son meilleur match de la saison dans un jeu blanc de 38 arrêts, jeudi, à Toronto. Les Predators ont perdu les services de leur as, Pekka Rinne, mais le coriace Juuse Saros a admirablement pris la relève. Il a blanchi les Oilers, samedi, à Edmonton. Il remplit son mandat, celui-là.

Duck Gibson en tête

Malgré tous leurs canards boiteux à l’infirmerie, les Ducks occupent le premier rang de la division Pacifique grâce à leur talentueux gardien de 25 ans, John Gibson. Bombardé soir après soir, Gibson occupe le premier rang de notre classement informatisé. Samedi, à Las Vegas, il a tout fait sauf gagner, dans une défaite de

3 à 1 contre les Golden Knights, qui ne l’ont déjoué que deux fois sur 44 tirs.

Mauvais message de Rask

La pire citation depuis le début de la saison revient à Tuukka Rask. Le gardien des Bruins n’a pas connu un bon match d’ouverture, accordant 5 buts sur 19 tirs aux Capitals de Washington dans une défaite de 7 à 0. Il a concédé deux à trois mauvais buts avant de subir le crochet de l’entraîneur Bruce Cassidy.

Son explication après le match était celle-ci : « Lorsque tu vieillis, le diésel ne se réchauffe plus aussi rapidement. » Euh ! Pardon ? Rask a 31 ans. Il devrait peut-être changer de fournisseur de diésel et utiliser celui de son nouveau partenaire de 33 ans, Jaroslav Halak, qui a réussi un jeu blanc à son premier départ. Halak commence d’ailleurs à lui damer le pion et ce n’est pas une surprise.

Les Bruins recevront le Canadien samedi. Qui sera leur gardien ? Halak ou Rask ?

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 John Gibson ANA 10423 2 Devan Dubnyk MIN 10359 3 Semyon Varlamov COL 10353 4 Juuse Saros NSH 10248 5 Andrei Vasilevskiy TBL 10180 6 Jaroslav Halak BOS 10119 7 Pekka Rinne NSH 10109 8 Robin Lehner NYI 10108 9 Craig Anderson OTT 10105 10 Keith Kinkaid NJD 10088 11 Henrik Lundqvist NYR 10061 12 Anders Nilsson VAN 10059 13 Casey DeSmith PIT 10055 14 Ben Bishop DAL 10022 15 Jack Campbell LAK 10012 16 Thomas Greiss NYI 9992 17 Connor Hellebuyck WPG 9969 18 Carter Hutton BUF 9949 19 Frederik Andersen TOR 9926 20 Antti Raanta ARI 9893 21 Cam Talbot EDM 9859 22 Jacob Markstrom VAN 9856 23 Martin Jones SJS 9835 24 Jimmy Howard DET 9826 25 Carey Price MTL 9820 26 Marc-Andre Fleury VEG 9783 27 Matt Murray PIT 9757 28 Cam Ward CHI 9731 29 Jake Allen STL 9674 30 Curtis McElhinney CAR 9668

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.