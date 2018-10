Cabinet fantôme de Québec solidaire: Zanetti à la santé, Labrie à l’éducation

Sol Zanetti sera le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé et Christine Labrie pilotera le dossier de l’éducation, a annoncé QS, mardi.

Andrés Fontecilla sera pour sa part responsable de l’immigration, un dossier potentiellement litigieux, compte tenu des intentions du gouvernement Legault en la matière.

L’ex-chroniqueur à La Presse Vincent Marissal sera lui responsable de plusieurs dossiers qui concernent l’argent. Il devra se prononcer sur les questions de finances, de fiscalité et de revenu, en plus de faire face au ministre Christian Dubé au Conseil du trésor.

La députée de Mercier, Ruba Ghazal, sera la porte-parole du parti en matière de transport et d’économie. Alexandre Leduc, pour sa part, s’affairera aux dossiers de la sécurité publique, de la justice, du travail et de la solidarité sociale.

La porte-parole Manon Massé, en plus d’être chef parlementaire, défendra les idées du parti en ce qui a trait aux changements climatiques et à l’éventuelle réforme du mode de scrutin. Son acolyte Gabriel Nadeau-Dubois sera lui leader parlementaire, en plus de porter les dossiers de l’éducation supérieure et de l’éthique.

Finalement, la députée de Rouyn-Noranda, Émilise Lessard-Therrien, s’occupera des dossiers des ressources naturelles et des affaires municipales. L’ex-comédienne Catherine Dorion sera elle responsable en matière de culture, de communication et de francophonie.

«Je suis bien fière du talent qui se retrouve dans le caucus solidaire. Nous serons une opposition redoutable, capable de surveiller le gouvernement, mais aussi de faire des propositions constructives pour défendre le peuple québécois», a indiqué Manon Massé, par communiqué.

Pour y parvenir, elle demande à son équipe de «s’approprier rapidement leurs dossiers en prévision du début des travaux parlementaires».