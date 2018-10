Centre JMR à Saint-Augustin: 525 sièges liquidés

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les déboires de la Ville de Saint-Augustin avec son Centre communautaire Jean-Marie-Roy, qui sera éventuellement démoli, profiteront à la Ville de Sherbrooke, qui a sauté sur cette occasion en or.

« Pour la quantité d’offres qu’on a eues, c’est-à-dire très peu, je suis content », a confié au Journal le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau, en entrevue. « La Ville de Sherbrooke va les désinstaller et les transporter à ses frais. Nous, on ramasse 10 000 $, ce n’est pas beaucoup, mais c’est mieux que rien, sinon ils passaient dans la démolition », a-t-il expliqué.

« Ce sont des bancs qui sont faits sur mesure pour une salle qui est faite un peu en rond donc ça prenait une salle presque semblable pour les adapter », a précisé le maire, déplorant pour une énième fois le « fiasco » de l’ancienne administration, qui a investi 19 M$ « en pure perte » dans le Centre JMR. « C’est plusieurs millions aux vidanges, et les bancs en font partie ».

Dons à des écoles et organismes

La Ville a par ailleurs troqué les systèmes audio-vidéo en échange de plages horaires pour ses citoyens dans des gymnases et salles des institutions d’enseignement. Les livres de la bibliothèque ont quant à eux été redistribués un peu partout sur le territoire.

Rappelons que le nouveau conseil municipal de Saint-Augustin, une ville dont la dette et les taxes ont explosé dans les dernières années, a décidé de mettre un frein aux dépenses et a choisi de ne plus investir un sou dans le Centre JMR, qui avait encore besoin de rénovations majeures.