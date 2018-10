Consommation de produits culturels: les Québécois optent pour le numérique

MONTRÉAL | Les Québécois se tournent de plus en plus vers le numérique pour consommer du contenu culturel et médiatique, indique une étude de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), publié mardi.

Entre 2010 et 2015, les ménages ont augmenté leurs dépenses pour les produits permettant d'accéder aux contenus culturels dématérialisés, tels que les services d'accès à internet, de téléphonie cellulaire et d'accès au câble, au détriment des dépenses pour les produits culturels traditionnels.

Cependant, le montant annuel consacré à la culture et aux médias est demeuré relativement stable, avoisinant les 2700 $.

Durant cette période de cinq ans, la dépense moyenne des ménages pour internet est passée de 358 $ en à 451 $, celle pour la téléphonie cellulaire de 458 $ à 689 $ et celle pour la télédistribution de 488 $ à 558 $, souligne l’étude de l’ISQ.

Ainsi, les dépenses pour l'ensemble des services de télécommunication ont fait un bond de 384 $, passant de 1314 $ en 2010 à 1698 $ en 2015, alors que l'ensemble des autres dépenses pour la culture et les médias a diminué de 342 $ au cours de la même période, passant de 1395 $ en 2010 à 1053 $ en 2015.

«Ces constats permettent de faire l'hypothèse que les ménages québécois ont transféré vers les services de télécommunication les montants qu'ils dépensaient autrefois pour les produits culturels traditionnels (livres, CD, DVD, entrées au cinéma, etc.) et les équipements destinés à leur consommation (téléviseurs, systèmes audio, etc.)», a expliqué l’ISQ, dans son communiqué.

Par ailleurs, l’ISQ a remarqué que le montant moyen des dépenses culturelles augmente avec le revenu, le niveau de scolarité, la taille du ménage et le fait d’avoir accès à internet, mais diminue avec l’âge de la personne répondante. En effet, les dépenses culturelles sont particulièrement faibles dans le groupe d’âge des 65 ans et plus.