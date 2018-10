Dépenses par cartes de débit et crédit: la plus forte hausse enregistrée au Québec

C’est au Québec que les dépenses par cartes de crédit ou de débit ont le plus augmenté au Canada au troisième trimestre 2018 par rapport à la même période l’an passé, selon Corporation Solutions Moneris.

L’augmentation des dépenses pour ces types de transactions a été de 5,6 % au Québec contre 3,4 % au niveau national. La Colombie-Britannique vient au deuxième rang avec une hausse de 4,2 %, tandis que l’Ontario se situe dans la moyenne nationale, d’après les chiffres présentés par Moneris, qui est le «plus important acquéreur de transactions par cartes de débit et de crédit au pays». La seule province à avoir connu une baisse par rapport au même trimestre l’an dernier est Terre-Neuve-et-Labrador avec un recul de 0,3 %.

Cette augmentation nationale de 3,4 % est mince selon Moneris, car elle n’est qu’un dixième de plus que celle du trimestre précédent, qui constituait la croissance trimestrielle la plus minime en près de quatre ans.

«Bien que les deux derniers trimestres aient enregistré une croissance plus faible que celle des trimestres précédents, il ne faut pas oublier que n'importe quelle croissance reflète positivement la santé générale de l'économie du Canada», a toutefois mentionné Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris, par communiqué.

Elle prévient qu’une augmentation des taux d’intérêt par la Banque du Canada «pourrait entraîner une diminution des achats non essentiels» dans les prochains mois.

La croissance des dépenses par carte de crédit et débit a été plus forte durant le mois d’août (4,5 % d’augmentation par rapport au même mois l’an dernier) qu’en juillet (+ 4,1 %) et septembre (+ 2,7 %).

Par ailleurs, les dépenses par carte étrangère ont poursuivi leur ascension avec une hausse de 10,6 % par rapport à la même époque l’an dernier. Les voyageurs des États-Unis (+ 12,3 %) du Royaume-Uni (+ 20,2 %) ou de la Chine (+ 4,4 %) sont ceux qui ont le plus contribué à cette augmentation.