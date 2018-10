Des démocrates qui courtisent les trumpistes

À deux semaines des élections législatives de mi-mandat, plusieurs élus démocrates se battent pour conserver des sièges dans des régions où Donald Trump l’a emporté en 2016. Leur publicité met l’accent sur l’indépendance, les enjeux régionaux et l’insécurité liée aux coûts des soins de santé, sans oublier une touche d’humour.

Dans les élections au Congrès, les démocrates qui font campagne dans des districts ou États qui ont opté pour Donald Trump font face à un défi considérable. Comment tirer parti à la fois du fort mécontentement envers le président parmi l’électorat de base du Parti démocrate sans s’aliéner les électeurs indépendants qui ont fortement appuyé Donald Trump lors des élections présidentielles de 2016. Le problème est particulièrement délicat pour les sénateurs et sénatrices qui ont été élus en 2012 en bénéficiant de l’effet d’entraînement du vote pour Barack Obama et qui se retrouvent aujourd’hui à devoir compter à la fois sur une forte participation des opposants à Donald Trump tout en conservant l’appui des électeurs qui ont pivoté vers Trump en 2016.

C’est le cas notamment du sénateur Joe Manchin en Virginie occidentale et des sénatrices Heidi Heitkamp au Dakota du Nord et Claire McCaskill au Missouri. Leurs annonces ont en commune de ne pas s’en prendre directement au président tout en mettant l’accent sur leur indépendance envers les partis et leur défense d’enjeux qui tiennent à cœur à leur électorat.

Joe Manchin, Virginie occidentale

Si on se fie à ses annonces, il serait difficile de dire que Joe Manchin est un démocrate. En fait, il est un des derniers survivants d’une espèce en voie de disparition, le démocrate conservateur du sud aux accents populistes, surnommés les «Blue Dog Democrats». Quand il s’oppose à un projet de loi, Manchin ne manque pas de le faire à coups de carabine, pour souligner son appui au droit de posséder et d’utiliser des armes à feu, un incontournable dans son coin de pays où la chasse est sacrée.

Contrairement aux démocrates des grandes villes, Manchin s’oppose activement aux réglementations environnementales et appuiera l’industrie du charbon tant qu’il y aura des mineurs et même après. Dans un État où le message anti-immigration des trumpistes a porté, il n’hésite pas non plus à appuyer Trump sur le mur à la frontière.

C’est son appui à la sécurité sociale et aux politiques de santé des démocrates qui le distinguent des républicains et il insiste donc beaucoup sur ces points. La plupart des sondages et des prévisionnistes accordent une avance confortable à cet ancien gouverneur de l’État. On peut se demander pourquoi les démocrates tolèrent cet énergumène qui vote très souvent avec le président, mais si le parti gagne la majorité au Sénat par un siège, on lui devra une fière chandelle. Et comme il dispose d’une certaine avance dans les sondages, il peut même se permettre une annonce positive et sympathique.

Have you seen Joe's new TV ad? It showcases Joe’s bipartisan work to create opportunity in West Virginia. WATCH and SHARE! #wvsen #wvpol pic.twitter.com/br63RWz7pk — Joe Manchin (@JoeManchinWV) August 15, 2018

Heidi Heitkamp, Dakota du Nord

Contrairement à Joe Manchin, la démocrate Heidi Heitkamp a une grosse pente à remonter pour conserver son siège au Sénat. Les rares sondages de son État la placent plusieurs points en arrière de son adversaire républicain. Malgré tout, elle compte sur son esprit d’indépendance pour conserver l’appui de ses électeurs, en plus de mettre un accent très prononcé sur l’enjeu de la santé, préoccupation majeure des électeurs de son État vieillissant où l’insécurité liée aux coûts de la santé prédomine, malgré la reprise économique.

De plus, elle vise directement les effets pervers des politiques protectionnistes de Trump sur les agriculteurs de son État, qui perdent de précieuses part des marchés d’exportation. Face à une situation difficile, elle fait aussi preuve d’un certain humour, ce qui ne nuit pas.

Malgré ses efforts, cependant, Heitkamp ne parviendra probablement pas à convaincre son électorat très conservateur de voter contre un président qui conserve un taux d’approbation bien supérieur à la moyenne nationale dans cet État. De plus, l’assemblé législative républicaine de l’État lui a mis de sérieux bâtons dans les roues en mettant en place des règles plus strictes concernant les pièces d’identité qui doivent être présentées par les électeurs, qui pourraient avoir pour effet de nier l’accès aux urnes à des milliers d’autochtones qui ont fortement appuyé Heitkamp en 2012. L’affaire est toutefois devant les tribunaux et si elle ne bloque pas l’accès aux urnes comme les républicains l’auraient souhaité, elle risque fort de fouetter l’ardeur des démocrates.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM