Des sosies de statues anciennes au Musée de la civilisation

Le pari était complètement fou, mais le résultat est saisissant. Le Musée de la civilisation a réussi à trouver les sosies quasi parfaits de 25 bustes grécos-romains et égyptiens datant d’il y a plus de 2000 ans. Tout ça grâce à 108 000 photos envoyées par des citoyens de partout sur la planète.

L’audacieuse exposition «Mon sosie a 2000 ans» a été inaugurée mardi, au Musée de la civilisation. Elle met en parallèle les photos surdimensionnées, en noir et blanc, de ces personnes toujours vivantes, à ces bustes de plâtre de dieux et personnalités qui proviennent de trois civilisations différentes.

Le projet a été initié il y a deux ans avec le photographe François Brunelle, et deux musées suisses, dont le Musée d’art et d’histoire de Genève.

Dans le but de proposer une réflexion sur l’image, le Musée de la civilisation a eu cette idée folle de trouver un sosie contemporain à ces statues. Après un appel à tous qui a fait écho dans de grands médias internationaux, plus de 108 000 personnes ont envoyé leur photo. La totalité des portraits forme d’ailleurs une grande fresque à l’entrée de la salle d’exposition.

François Brunelle, pour qui dénicher des sosies est un gagne-pain depuis 20 ans, a trouvé ces alter ego avec l’aide d’un logiciel de reconnaissance faciale. Ils ont ensuite accepté de se prêter au jeu d’une séance photo.

Les 25 sosies ont aussi leurs visages immortalisés par un masque en silicone, grâce au CHU de Québec et son laboratoire d’épithésie.

À s’y méprendre

Olivier Juneau-Paradis, un étudiant en art et technologie des médias à Jonquière, est donc le sosie du dieu grec Apollon. Jean Potvin, un artiste peintre de Québec, a les mêmes traits que Démosthène, un homme d’État d’Athènes né 384 ans avant Jésus-Christ.

Mais une des ressemblances les plus saisissantes est sans doute Amanda Bullis, une comédienne de New York qui a la même morphologie qu’une déesse de la beauté.

«C’est troublant», concède Olivier Trudel, un avocat de Québec qui a les mêmes traits fins qu’un des portraits du Fayoum, une peinture réalisée sur un cercueil romain.

Coline Niess, chargée de projet de l’exposition, trouvait qu’un buste d’un jeune syrien né entre l’an 101 et 200 ressemblait à quelqu’un qu’elle connaissait... il s’agissait finalement de son fils, né en 2007.

François Brunelle a toujours vu des ressemblances physiques entre les personnes. «J’en vois tous les jours. Ce n’est pas une maladie, mais disons que c’est une réelle obsession», a-t-il raconté en marge du dévoilement de l’exposition.

«Je pense qu’on ne change pas, d’un pays à l’autre, a-t-il ajouté. Quand on gratte la surface, on est pareils. On est confronté à exister, à vivre. On fait tous partie de la famille humaine. On l’oublie parfois, c’est ça qui est triste, mais on se le rappelle avec un projet comme celui-là.»

L’exposition Mon sosie a 2000 ans est présentée au Musée de la civilisation jusqu’au 12 mai 2019.