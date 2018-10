Drake est maintenant copropriétaire d’une compagnie e-sport

Grosse nouvelle dans le monde de l’e-sport aujourd’hui: le chanteur Drake et le célèbre agent Scooter Braun deviennent copropriétaires de 100 Thieves, une structure notamment reconnue pour ses équipes League of Legends et Fortnite.

Scooter Braun et Drake ne sont pas les premiers à financer l’organisation 100 Thieves. En novembre 2017, le propriétaire des Cleveland Cavaliers Dan Gilbert investissait plusieurs millions de dollars dans la compagnie, qui était à ce moment consacrée à la vente de vêtements, appartenant au gamer pro Matt «Nadeshot» Haag.

L’investissement de Gilbert a permis à la compagnie d’élargir ses horizons rapidement dans le monde du gaming, pour devenir l’une des organisations les plus importantes dans le milieu.

100 Thieves profiterait actuellement d'un financement de 25 millions, confirme Forbes, et ce financement servira notamment à trouver de nouveaux athlètes. L’organisation compte déjà 35 athlètes et entraîneurs, ainsi que 12 employés en gestion et opérations.

Les vedettes s’intéressent à l’e-sport

Grâce à leur financement de 100 Thieves, Drake et Scooter Braun sont désormais copropriétaires de l’organisation. Mais ils ne sont pas les seuls à s’intéresser à l’e-sport, côté investissement.

100 Thieves Raises Series A, Drake and Scooter Braun Join As Co-Owners. https://t.co/PeXbqdhefs pic.twitter.com/tzy9A1zNLt — 100 Thieves (@100Thieves) October 23, 2018

En 2017, ESPN annonçait que la mégastar Jennifer Lopez faisait partie d’une brochette de vedettes participant à un financement de 15 millions de dollars de la marque e-sport NRG.

Le DJ Steve Aoki, lui, a investi dans Rogue avant de devenir copropriétaire de l’équipe aux côtés de ReKTGlobal.

Ce n’est que le début

L’expansion de 100 Thieves est une priorité pour le fondateur Haag et ses nouveaux collègues, et ce n’est qu’un début.

«Avec son expérience, son talent et sa vision en tant que gamer pro, Matt Haag et son équipe ont construit l’une des marques les plus authentiques dans le gaming, un monde en croissance constante. Nous sommes honorés de rejoindre la famille des 100 Thieves au cours de cette phase passionnante de son parcours professionnel. Personnellement, je ne pourrais pas être plus ravi pour 100 Thieves. Ce n’est que le début», a déclaré Braun.

Haag, lui, participe à la scène e-sport depuis plus de 10 ans et sa mission principale demeure de gagner des tournois mondiaux. Il souhaite percer dans d’autres jeux avec de nouveaux rosters.

La croissance de 100 Thieves sera à surveiller!