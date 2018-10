Elisabeth Rioux et PONY collaborent pour Hoaka et c'est TROP beau

Elisabeth Rioux et l’artiste montréalaise PONY se sont associées pour une collaboration maillot de bain qui sort de l’ordinaire.

L’influenceuse et femme d’affaires a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux en partageant une image du bikini issu de cette collaboration, et ses abonnés semblent emballés par le projet. Sur l’image, on peut voir l’imprimé de dauphin-banane qui a fait la renommée de PONY sur un maillot sans bretelles, rose et un peu lustré. Trop beau!

«Hum allo, est-ce qu’on dirait une nouvelle collabo Hoaka x PONY? Je ne sais pas, mais vendredi, je serai à l’ouverture de sa boutique à Montréal, alors vous êtes mieux d’y être aussi. Elle a même une collection de vêtements vegan (qui est cool)», indique la jeune femme sur Instagram.

On se souvient que PONY avait annoncé en grande pompe qu’elle aurait un pop-up shop dans le local de la galerie évolutive WIP, au 3481, boulevard Saint-Laurent. La boutique, qui porte le nom de FEELINGS, sera ouverte dès le 26 octobre, pour une durée indéterminée.