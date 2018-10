En direct de Russie: voyage émouvant dans le temps

MOSCOU | J’avais le cœur serré. Pourtant, j’ai déjà visité le Temple de la renommée du hockey à Toronto. J’ai vu des bâtons de Guy Lafleur, des photos magnifiques, de vieux patins, des rondelles historiques.

Même que lors de ma visite, on avait reproduit le vestiaire du Canadien. Quand un vestiaire était un vestiaire et non un réseau de télévision.

Le Musée du hockey à Moscou n’est pas aussi spectaculaire que le Temple de la renommée à Toronto. On l’a installé il y a deux ans dans un édifice vieux de 100 ans.

Mais l’histoire que les murs et les éléments d’exposition racontent m’ont fait chavirer. Une plongée dans le temps.

D’ailleurs, toutes les fois qu’Olga Golotsakova, la responsable du musée, commençait à raconter une histoire, j’étais incapable de me la fermer. Un vrai fatiguant dans une classe du primaire...

– Sur cette photo, Viktor Tikhonov, le grand coach...

– Ben oui ! J’étais là quand la photo a été prise. Au fil des années, on avait appris à se connaître un peu. Des fois, il répondait pendant deux minutes à une question et son interprète, un grand du KGB, résumait : He said nyet ! »

J’ai vu dans le visage d’Olga qu’elle n’était sans doute pas née quand les Soviétiques ont fait la place aux Russes et je me suis promis de me la fermer.

LE BÂTON DE HENDERSON

Cinq minutes plus tard, en extase devant le bâton employé par Paul Henderson pour marquer le but vainqueur de la Série du siècle, j’étais reparti.

« Cet après-midi-là, à l’époque, j’étais prof de latin, je pense que j’avais pris une journée de congé maladie pour suivre le match. À 5 à 3 pour les Soviétiques après deux périodes, j’étais désespéré... »

Olga n’était pas encore née...

Pis au fait, je n’ai pas osé le demander, mais il me semble que le foutu hockey de Paul Henderson est aussi à Toronto. Le gars jouait donc avec deux bâtons ?

Ta gueule, Réjean, les affaires vont encore bien.

Là, des médailles olympiques de Jeux que j’ai couverts. Ici, des coupures de journaux de grands exploits du hockey russe. Ici, une photo représentant des joueurs de la première génération du hockey soviétique. Ils jouaient avec des shorts et des bas de soccer, les cuisses nues.

Photo Réjean Tremblay

– Au fait Olga, ça coûte combien pour visiter le musée ?

– Cent roubles pour les enfants et les handicapés. Deux cents roubles pour les adultes (deux et quatre dollars). Pour les familles, c’est gratuit.

VIVE QUÉBEC !

J’ai contemplé des masques de Vladislav Tretiak, des chandails de Slava Fetisov, des photos de cette peste de Boris Mikhaïlov. Ému et excité en même temps. Comment oublier toutes ces histoires, toutes ces aventures ?

Photo Réjean Tremblay

Ici, le chandail porté par Vladimir Poutine quand il joue avec les légendes et qu’on le laisse scorer des buts. Son autographe est sur l’épaule gauche. Et je me dis que cet autographe à côté de la signature de Donald Trump sur un traité de désarmement, ce serait très cool...

Je pensais avoir fait le tour quand Olga m’a fait plier les genoux. Vous vous rappelez du Championnat du monde de 2008 à Québec ? De la médaille d’or des Russes, des partys dans tous les bars de la Grande Allée, de la joie folle d’Alex Ovechkin ?

C’est sur le dernier mur avant la sortie. Tout est là.

Mieux, un artiste russe a offert une magnifique peinture du but d’Ilya Kovalchuk en prolongation, but qui donnait la médaille d’or à la Russie.

Photo Réjean Tremblay

Là, j’ai coincé Olga.

« C’est qui le joueur russe qui regarde la scène à côté de Kovalchuk ? »

Elle m’a regardé, un peu gênée, incapable de répondre.

Je ne lui ai surtout pas avoué que je n’en avais aucune idée...

Canadien-Nordiques à Moscou

À ma gauche, en rouge, le Canadien. À ma droite, en bleu, les Nordiques. Sauf qu’on crie à tue-tête derrière moi Hyha Dynano ! Hyha Dynamo ! Le hyha pouvant s’écrire n’importe comment, je n’en ai aucune idée. D’ailleurs, impossible de penser avec derrière soi le son d’un tambour qu’un Hugo Girard tape de toutes ses forces.

Soyez les bienvenus à un match entre le Spartak et le Dynamo de Moscou. Deux des trois équipes de la grande mégapole russe. Valeri Kamensky, le vice-président marketing et développement de la KHL, m’avait prévenu l’après-midi du match.

« Ça va être salle comble. Ça va crier et s’époumoner. Même chose que lors des matchs Canadien–Nordiques que j’ai connus », de dire Kamensky.

Le grand Russe ne garde que de bons souvenirs de ses trois années passées à Québec, même s’il a subi des fractures aux deux jambes. Mais parmi ces souvenirs, c’est encore les matchs contre le Canadien qui viennent en premier.

FANS EN MAUDIT

Donc, hier soir, c’était un match du Spartak contre le Dynamo disputé dans l’aréna... CSKA de l’Armée rouge. Ayoye ! Je reprends.

Le Spartak a déménagé de son vieil aréna de l’autre côté de la ville dans cet édifice flambant neuf inauguré il y a moins de quatre ans. Les fans ont rechigné un peu, mais ont fini par s’habituer à se taper une heure de trafic pour venir applaudir leurs favoris.

Mais l’été dernier, le club de l’Armée (CSKA) a acheté l’édifice et l’a baptisé CSKA Arena. Ç’a beau être du russe, c’est quand même choquant pour un fan du Spartak. Comme si le Canadien achetait le Centre Vidéotron, le baptisait Centre Canadien et invitait les fans des futurs Nordiques à venir applaudir leurs favoris. Ça passerait mal dans l’œsophage. Cette saison, les fans du Spartak font connaître leur mécontentement de la meilleure des façons. Ils restent à la maison. Un peu comme 1000 fans du Canadien le font avec le Centre Bell.

À un moment donné en fin de deuxième période, le capitaine du Dynamo a livré une vraie bagarre d’hommes à un défenseur du Spartak. C’est le grand et solide capitaine du Dynamo qui avait le nez ensanglanté en allant s’asseoir sur le banc des pénalités.

Pourtant, malgré la victoire par décision unanime de leur héros, hier soir, à Moscou la belle, les fans du Spartak qui avaient refusé de bouder à la maison se sont fait enterrer par ceux du Dynamo.

Comme les fans des Nordiques se faisaient enterrer par ceux du Canadien dans le temps. L’histoire est un éternel recommencement. Parce que l’homme est homme. Qu’il soit russe ou québécois.

S’cusez, pour ne pas choquer Sophie, la femme est femme...

Sauce à poutine

ENFIN UN QUART POUR LES ALOUETTES

Sacré Bob ! Il a le don de se faire aimer par ses joueurs. Même pas besoin de se forcer. Il est comme ça. C’est sa nature. Un relationniste de la KHL a filmé Bob Hartley avant un match dans je ne sais plus quelle ville russe, en train d’enseigner à un de ses joueurs comment lancer un ballon de football. Juste de même, on devrait rappeler à Bob que c’est comme ça que le hockey est né en Russie. On a vu les résultats lors de la Série du siècle...

Si on veut pas de problèmes pour la Coupe Grey, juste à pas commencer.

PEPSI RÈGNE ENCORE

C’est drôle le succès d’une marque. En 1980, Pepsi est entrée en URSS pour les Jeux olympiques de Moscou. Bien timidement. Les Russes qui avaient la chance d’en trouver l’adoraient. Comme Claude Meunier et Lionel Duval. Près de 40 ans plus tard, toujours pas moyen de trouver un Coke... On boit du Pepsi.

SOUVENIRS SOVIÉTIQUES

Les 35 ans et moins n’ont sans doute pas la moindre idée de ce que fut la guerre froide entre l’Occident et l’Union soviétique. Quand on est né après 1990, difficile d’imaginer que c’est cette même année que le rideau de fer s’est effondré et que l’Empire du mal s’est converti au bon capitalisme. Mais quand on se promène sur Arbat, la rue branchée de Moscou depuis les années 1970, on retrouve encore dans les arrière-boutiques des souvenirs et des reliques du temps du communisme et du KGB. Malheureusement pour Galahad Garçon, grand amateur de l’histoire de l’époque, c’est très cher. J’espérais retrouver une de mes vieilles pipes perdues à Moscou en 1980. C’est pipe perdue...