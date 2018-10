Entretenir l’espoir

L’espoir y est toujours, c’est ça qui compte. Dimanche, il n’y avait qu’une seule bonne réponse pour l’Impact : la victoire à tout prix.

Avec ce gain, combiné à une défaite du Crew de Columbus, le nouvel ennemi direct, le XI montréalais et ses partisans peuvent encore rêver aux séries éliminatoires cette semaine.

Dans les circonstances, c’est une excellente nouvelle parce qu’une défaite aurait cloué le cercueil de l’Impact et révélé cette saison 2018 comme une autre de perdue par le club.

Pour le Toronto FC toutefois, l’état d’esprit était on ne peut plus à l’opposé. À voir cette équipe jouer, on a l’impression qu’elle souhaite plus que tout que cette année se termine, que la saison s’arrête au plus sacrant.

Qui aurait osé prédire, après une des meilleures saisons de l’histoire de la MLS l’année précédente, que l’équipe de la Ville Reine s’enfargerait de cette manière ? Les blessures et le manque de motivation lui ont fait rater le coche. Ce qui nous rappelle qu’il est souvent très difficile pour une équipe championne de trouver la motivation, de susciter la même intensité quand on a atteint le sommet.

Lorsque le rendez-vous entre les deux rivaux canadiens a été programmé par la ligue en début de saison, on savait que ce serait un match avec une incidence directe sur le classement. Mais personne n’aurait anticipé un scénario où les Rouges et les Bleus auraient été dans des états diamétralement opposés comme ce fut le cas le week-end dernier.

Décousu

Je vais être honnête avec vous, le match de dimanche entre Montréal et Toronto a été trop ouvert à mon goût.

En deuxième mi-temps particulièrement, les deux équipes auraient facilement pu marquer plusieurs buts. Heureusement, c’est le Bleu-blanc-noir qui en est sorti avec les trois points et ça, c’est l’essentiel.

En fait, chaque fois qu’une des deux équipes avait le ballon, une tonne d’espace s’offrait au porteur. Chaque joueur avait l’embarras du choix quant à son mouvement suivant. Résultat, chaque séquence se terminait par une action sur le but adverse. Pour le téléspectateur, c’est peut-être excitant, mais pour l’entraîneur que je suis, il y a de quoi faire de l’urticaire.

Malgré tout, l’Impact bénéficie aujourd’hui d’un sursis parce qu’il a su profiter de ses occasions. Le Toronto FC n’a pas su le faire lui qui n’avait pourtant aucune pression et pouvait se permettre de jouer de façon plus libérée.

La pièce manquante

On peut critiquer le match tant qu’on veut, mais on ne peut que se réjouir de la victoire de l’Impact.

Mais ce que cette rencontre a encore mis en évidence, c’est le fait qu’il manque un véritable attaquant de pointe au Bleu-blanc-noir. Un joueur capable de marquer de façon régulière et qui enlèverait un peu de pression offensive sur les milieux comme Nacho Piatti, Alejandro Silva et Saphir Taïder.

En général, l’avant-centre est le meilleur marqueur de son équipe. Depuis le début de la saison, ce poste est à pourvoir, surtout à cause des ratés des joueurs qui y ont auditionné.

Certes, Quincy Amarikwa est peut-être actif et engagé à cette position, mais comme tous ses collègues attaquants cette saison, la production n’y est pas. Six buts seulement de la part de l’ensemble des joueurs qui ont tenu cette position, c’est trop peu.

Les yeux sur dimanche prochain

En cette fin de saison MLS, l’amateur de soccer est choyé. Le dernier jour de compétition décidera du classement autant dans l’Est que dans l’Ouest. Le suspense tient donc jusqu’à la toute fin ce qui risque de donner un bon show.

C’est bon pour la ligue et les diffuseurs, mais c’est plus difficile pour le cœur et la pression des partisans de l’Impact.

On se prépare donc pour un beau dimanche de compétition avec plusieurs amateurs sur le bout de leur divan. Le meilleur du sport, n’est-ce pas ?