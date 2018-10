Foreigner au Grand Théâtre

Cinq ans après son passage remarqué sur les Plaines, en première partie de Journey, Foreigner sera de retour à Québec le 14 mars. Le guitariste et membre fondateur Mick Jones sera, cette fois, de la partie.

La formation derrière les succès Cold as Ice, I Want To Know What Love Is, Waiting For a Girl Like You, Urgent, Juke Box Hero, Hot Blooded et autres s’arrêtera à la salle Wilfrid-Pelletier, à Montréal, le 12 mars, et à la salle Louis-Fréchette, du Grand Théâtre de Québec, le 14 mars.

Foreigner fera une tournée canadienne hivernale intitulée Cold as Ice. La série de 18 concerts débutera le 22 février au Hard Rock Casino de Vancouver et elle prendra fin le 18 mars au Eastlink Centre, à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Déjà 40 ans

« Jamais je n’aurais imaginé, lorsque j’ai créé Foreigner, il y a plus de 40 ans, que nous ferions le tour du monde en jouant la musique que nous aimons. J’ai passé tellement de bons moments avec Foreigner au Canada et je suis ravi de voir que c’est le Canada qui verra la première de notre toute nouvelle comédie musicale Juke Box Hero, et que nous allons transporter notre musique d’un bout à l’autre du pays avec la tournée Cold as Ice », a fait savoir Mick Jones dans un communiqué.

La comédie musicale, qui ne met pas en vedette les membres de Foreigner, sera à l’affiche au Ed Mirvish Theatre à Toronto, du 21 au 24 février 2019. Elle a été écrite par Dick Clement et Ian La Frenais, qui ont écrit le scénario du film The Commitments, réalisé par Alan Parker.

Foreigner, qui a vu le jour en 1976 et qui a vendu 80 millions d’albums, est aujourd’hui constitué de Kelly Hansen (voix), Mick Jones (guitare), Thom Gimbel (guitare et saxophone), Jeff Pilson (basse), Michael Bluestein (claviers), Bruce Watson (guitare) et Chris Frazier (batterie).

Mick Jones, qui a subi une importante chirurgie cardiaque en 2012, était absent, le 13 juillet 2013, lors du dernier passage de la formation à Québec, lors du Festival d’été. Le guitariste a, depuis, repris du service.

En 2017, lors du 40e anniversaire de la formation, les membres originaux Lou Gramm, Ian McDonald, Al Greenwood, Dennis Elliott et Rick Wills, qui s’est joint au groupe en 1979, ont participé à quelques concerts de Foreigner aux États-Unis.

► Les billets pour le spectacle de Québec sont en vente à partir de samedi, à 10 h, sur Billetech et à la billetterie du Grand Théâtre. Les prix sont de 69,50 $, 84,50 $ et 99,50 $.