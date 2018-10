Formule à revoir

Et si le Rouge et Or croisait le fer avec les Carabins lors du match pour l’obtention de la Coupe Vanier ? Si la possibilité paraît farfelue à première vue, les diverses discussions entre U Sports et ses universités canadiennes membres pour la refonte des séries éliminatoires pourraient peut-être permettre un jour que ce scénario se matérialise.

D’aucuns estiment qu’il est temps de renouveler la formule éliminatoire actuelle, qui fait en sorte que chacune des conférences organise sa propre finale avant que les champions s’affrontent en demi-finales canadiennes, en alternance pour ce qui est des conférences opposées.

L’édition de cette année de la Coupe Vanier, qui se tiendra au Stade Telus du PEPS le 24 novembre, opposera les gagnants de la Coupe Mitchell (Ouest contre l’Ontario) et de la Coupe Uteck (Atlantique contre Québec). Considérant l’écart de niveau important entre les clubs des Maritimes et ceux des autres divisions, il y a fort à parier que le RSÉQ jouera la finale nationale.

« Du côté du spectacle, probablement que oui [c’est souhaitable] On a vu ce que ça a fait l’an dernier. Les Mustangs de Western ont complètement démoli l’équipe des Maritimes (81 à 3) et ont fait appel à des réservistes dès le deuxième quart [...] Ce n’est pas normal en demi-finale canadienne », estimait le président du comité organisateur de la Coupe Vanier 2018 à Québec, Christian Côté, en marge d’une conférence de presse, mardi.

Aucun échéancier

S’il y a loin de la coupe aux lèvres, U Sports planche sur l’élaboration de scénarios en compagnie d’intervenants du milieu.

« On a des discussions avec les conférences ainsi qu’avec des experts. Je ne peux pas vous garantir une échéance, mais il y a une réflexion engagée sur la manière de réorganiser notre championnat et le cheminement jusqu’à la Coupe Vanier », a expliqué le gestionnaire des communications et du marketing de l’organisme chapeautant le sport universitaire au pays, Ken Saint-Eloy.

Comme la NCAA ?

Dans la NCAA, les quatre programmes participant aux séries sont déterminés par un comité de sélection indépendant. Depuis 2008, Laval et Montréal ont participé à neuf reprises au match de la Coupe Vanier. U Sports pourrait-il calquer le modèle américain ?

« C’est certainement une solution, parce qu’on souhaite que le championnat soit âprement disputé chaque année. On veut que la saison prenne encore plus d’intérêt auprès des amateurs [...] Ça nous permettrait de refaire un classement à partir du début des séries et que les meilleures équipes puissent se rendre le plus loin possible », a répondu Côté.

Les dirigeants de U Sports sont d’ailleurs conscients de la disparité actuelle entre certaines équipes d’un océan à l’autre.

« [Selon] les retours qu’on a, c’est souhaitable d’ajuster certaines choses. Il y a des évolutions pour certaines conférences où on observe aujourd’hui des différences de niveau importantes, et peut-être que le format traditionnel ne colle pas à la réalité », a reconnu M. Saint-Eloy.

Le Peps pourrait être l’hôte de la finale chaque année

Le retour du match ultime du football universitaire canadien au PEPS pour la cinquième fois en 10 ans a ramené sur le tapis la question à savoir si Québec pourrait accueillir l’événement de façon annuelle.

Les deux dernières éditions disputées à Hamilton sur le terrain des Tiger-Cats n’ont pas connu l’effet escompté aux guichets, alors que ce match au PEPS attire toujours son lot d’amateurs, que le Rouge et Or y soit ou non. Ils étaient d’ailleurs plus de 12 500 dans les gradins en 2015 lors de la venue du gros trophée pour la dernière fois dans un match opposant Montréal à UBC.

« Je le souhaite et je le souhaitais dès 2009-2010. Je croyais qu’on avait assez fait nos preuves pour en faire un site permanent. Il y a d’autres enjeux. Il y a des équipes qui trouvent à un moment donné qu’il peut y avoir un avantage pour l’équipe locale », a mentionné le chef d’orchestre derrière l’organisation de la finale nationale, Christian Côté.

Pour l’heure, il est assuré que la finale reviendra dans la Vieille Capitale l’an prochain, mais les discussions des bonzes de U Sports dicteront la suite des choses.

« On essaie de le localiser à l’endroit où on se garantit le meilleur succès en termes de fréquentation et de couverture médiatique [...] Il y a des discussions [au sujet] d’avoir un événement permanent quelque part ou un événement qui suit d’autres lignes directrices avec de potentiels partenaires », a dévoilé le porte-parole de U Sports, Ken Saint-Eloy.

Banquet au Centre Vidéotron

La crème du football universitaire canadien se réunira deux jours avant la finale au Centre Vidéotron pour le banquet des étoiles au cours duquel quelques-uns des plus importants honneurs seront décernés.

Le lendemain, plus de 250 footballeurs des écoles secondaires de la région de Québec participeront au Challenge des étoiles au stade intérieur du PEPS. Environ 6000 billets ont été écoulés jusqu’à maintenant pour le match de la Coupe Vanier. Le comité organisateur a par ailleurs annoncé que Promutuel Assurance assurait la présentation de cette 54e édition.