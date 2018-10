Ginette Reno: quand le quétaine devient patrimonial

Sophie Durocher m’a demandé hier matin sur Qub Radio si je trouvais Ginette Reno quétaine.

Je lui ai répondu par la positive. Oui, Ginette Reno peut s’avérer quétaine, même chez les plus bienveillants. Vieux jeu? Parfois. Mais démodée? Jamais.

C’est que Ginette nous insuffle depuis tellement longtemps sa tendresse du plus pur et du plus profond de son coeur, que certains n’ont pas le choix de l’insérer dans la catégorie «quétaine» de leur lobe frontal. Une catégorie qui nous immunise des larmes que génère parfois son authenticité désarmante, mais une catégorie qui nous prouve aussi que Ginette s’ancre encore solidement dans le présent.

Quand l’humour rend hommage

Oui, vous avez bien lu. Quétaine signifie parfois contemporain.

Et c’est cette chanson du collectif rap Alaclair Ensemble en réponse au désir de Ginette d'un jour collaborer avec un tel groupe, qui nous le prouve.

Dans ce clip surgit Ginette, dans sa Cadillac rose, délicieusement décomplexée et enflammée par un excès d’attitude. Un mélange de kitsch, de deuxième degré et d’hommage candide, Alaclair réussit à prouver au Québec que ce qui paraît parfois vieux jeu est ce qui est parfois le plus actuel.

«Team Ginette»

Mais ce qui nous prouve dur comme fer que Ginette reste intouchable pour toutes les générations, c’est cette fois en 2014, où mes amis et moi avions fait fureur en arrivant dans un évènement médiatique avec nos chandails à l'effigie de Ginette.

«C’est pour le Canadien?», nous demandaient plusieurs.

«Pas seulement», nous répondions. «C’est que Ginette, et sa pochette d’album, c’est le Québec, c’est nous, c’est vous, c’est tout le monde qui veut faire la tendresse, ou la recevoir.»

Et même encore aujourd’hui, avec son nouvel album, Ginette sait rejoindre chaque coeur qui bat. Que ce soit avec des titres de chanson comme «La Grosse», qui nous rappelle qu’en 2018, on n’a pas besoin de passer par 16 chemins pour décrire une personne grosse, et que ce n’est pas une insulte. La chanteuse sait évoluer au rythme des époques, et rassembler.

Car hautement patrimoniale, Ginette ne sait pas se démoder, en nous rappelant toujours que «l’essentiel, c’est d’être aimé».