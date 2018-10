Hubert Lenoir avoue être toujours intoxiqué quand il monte sur scène

Hubert Lenoir a répondu avec franchise aux questions qui lui ont été adressées lors de son passage à l’émission L’heure est grave, présentée à Télé-Québec.

Le chanteur a été invité à l’émission pour discuter avec les animateurs Guillaume Girard et Virginie Fortin de son point de vue sur la légalisation du cannabis au Canada. Hubert Lenoir a indiqué sans équivoque qu’il était pour la légalisation de la marijuana.

«Moi, on dirait que ç’a toujours été légal», a simplement répondu le chanteur.

Lors d’une autre discussion, Guillaume a interrogé Hubert Lenoir à propos du mythe qu’un artiste doit être intoxiqué pour mieux créer.

«Je ne veux pas parler pour personne, mais moi, j’écris tout le temps sobre. Par contre, je suis toujours intoxiqué sur scène», a-t-il indiqué à l’animateur, le sourire aux lèvres.

Le chanteur est aussi revenu sur les nombreuses controverses l’entourant, notamment sur les gens qui critiquent son look androgyne. Il a été appelé par l’animateur Guillaume Girard d’offrir ses conseils aux jeunes qui eux aussi brisent le moule et se font critiquer par les autres.

«Je peux le répéter à Denis Lévesque et sur tous les plateaux du monde, je veux dire...“faites ce que vous voulez, ce n’est pas grave”, mais ça ne va rien changer. Tout ce que je peux faire c’est être honnête et leur montrer que ces trucs-là ça ne t’atteint pas. Que c’est juste du bruit et que des fois il faut juste laisser ça de côté et juste regarder ce qui te fait triper dans la vie. Je conseille juste de survivre, entoure-toi de monde qui t’aime pis that’s it», a-t-il indiqué en entrevue.

Vous pouvez regarder l'entrevue en version intégrale par ici.