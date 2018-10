«Je sais que la vie, ce n'est pas une belle ligne droite», dit Mathieu Lacombe

Le nouveau ministre de la Famille Mathieu Lacombe l’admet, il n’a pas vécu sa «meilleure journée», mardi, alors qu’un article du Bureau d’enquête révélait au grand jour les soucis financiers que lui et sa famille ont récemment éprouvés.

En entrevue à «La Joute» mardi après-midi, le ministre a admis que la situation a été difficile pour sa conjointe et sa famille, mais il a convenu qu’il s’agissait d’un travail journalistique et qu’il était prêt à répondre aux questions sur ses finances personnelles.

«Comme plusieurs familles québécoises, la mienne a connu des ennuis, des soucis financiers. Et comme c’est souvent le cas, c’est une cascade d’événements, a-t-il expliqué d’emblée. Dans notre cas, il y a eu l’arrivée d’un enfant, des études interrompues, un retour aux études, un congé de maternité à demi-salaire parce que, parfois, on n’entre pas dans les bons critères. Ensuite, il y a eu de la maladie dans la famille», a énuméré M. Lacombe.

Il soutient par ailleurs qu’à la suite de ces ennuis, il a tiré la leçon «qu’on n’est jamais trop prévoyant».

«On avait de l’argent de côté, on avait un coussin, mais quand ça dure plusieurs mois, le coussin s’étiole et, à la fin, c’était difficile de garder la tête hors de l’eau, a-t-il noté. J’ai tiré la leçon qu’il faut toujours être prévoyant. [...] Si vous pensez que vous en avez assez, ce n’est probablement pas le cas.»

Gestion des finances

La question se pose: un ministre qui a eu recours à une entente avec ses créanciers est-il apte à gérer les finances des contribuables au sein du ministère de la Famille?

«Gérer un ministère et gérer une famille, c’est très différent. Une famille, c’est à plus petite échelle, mais il y a des circonstances qu’on ne peut pas prévoir comme la maladie et la venue d’un enfant qui peut être une surprise, une belle surprise», a-t-il expliqué, avant de réaffirmer sa compétence pour le poste dans lequel son chef François Legault l’a nommé.

L'élu a également exprimé sa pensée sur Facebook.

«Peut-être que ça ajoute même à ma sensibilité en tant que ministre parce que je sais que la vie, ce n’est pas toujours une belle ligne droite», a-t-il ajouté.