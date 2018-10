Juste pour rire: TVA se tourne vers les tribunaux

MONTRÉAL | Groupe TVA réclame près de 895 000 $ à Groupe Juste pour rire pour des émissions Les gags qui n’ont pas été diffusées.

La requête a été déposée la semaine dernière à la Cour supérieure du Québec, à Montréal. TVA rappelle qu’elle a acquis «les droits de diffusion de la saison 2017 des Gags (à être diffusée en 2018)».

L’entreprise souligne que sur le montant d’environ 1 million $ plus taxes qu’elle devait acquitter, près de 780 000 $ ont été payés en deux versements. Seul le dernier versement n’avait pas été fait, soit environ 260 000 $ pour les 20 épisodes.

Or, «en date du 31 août 2018, aucun épisode de la Saison 2017 des Gags n'avait été diffusé par TVA, laquelle était donc en droit d'exiger [...] le rachat, par JPR TV et JPR Les Gags, des droits de diffusion payés et non-utilisés», peut-on lire dans la demande, et ce, conformément à l’entente entre les deux parties.

Juste pour rire a refusé d'acquitter la somme réclamée par TVA, soit les deux versements effectués et les taxes.

Groupe TVA a précisé qu’elle ne réclamait aucune somme pour les saisons 2013 à 2016.

Rappelons que plusieurs femmes ont révélé en octobre 2017 avoir été agressées sexuellement ou avoir subi du harcèlement de la part du fondateur de Juste pour rire Gilbert Rozon. Il a ensuite démissionné de ses fonctions et le groupe a été mis en vente. L’entreprise a été vendue à ICM Partners, qui a cédé une partie importante de son contrôle à Bell et evenko.

Dans la foulée des révélations, TVA avait décidé de ne plus présenter les galas, entre autres.