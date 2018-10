La Caisse de dépôt et le Fonds FTQ investissent 112 M$ dans le Groupe Océan

La Caisse de dépôt et placement et le Fonds de solidarité FTQ deviennent actionnaires du Groupe Océan de Québec. Le montant de l’investissement s’élève à 112 millions $.

Cet investissement permettra au Groupe Océan de poursuivre son plan d’expansion au pays et à l’international.

«On se donne les moyens de nos ambitions. On va pouvoir acheter de nouveaux équipements et développer de nouveaux marchés», a indiqué le président et chef de la direction du Groupe Océan, Jacques Tanguay, lors d’un point de presse mardi dans la capitale.

Le Groupe Océan se spécialise notamment dans le remorquage portuaire, le dragage, la location d’équipements et la construction et la réparation navales.

L’achat de remorqueurs et de barges pour mieux servir ses clients actuels et futurs est au programme pour Jacques Tanguay et le fondateur Gordon Bain qui demeurent actionnaires majoritaires du Groupe Océan.

Selon la Caisse de dépôt, cet investissement de 56 millions $ s’inscrit directement dans son plan d’accompagner les entreprises québécoises à l’international.

«Ils pourront compter sur notre réseau de bureaux et de contacts partout dans le monde», a fait savoir le vice-président, Moyennes entreprises, à la Caisse de dépôt, Stéphane Léveillé.

«Il est important pour nous d’investir dans les fleurons québécois et de protéger nos sièges sociaux», a précisé le vice-président principal, Capital de développement au Fonds FTQ, Jean Whilhelmy.

Embauches et investissements

Avec l’arrivée de nouveaux partenaires, le Groupe Océan envisage de nouvelles embauches et des investissements significatifs dans ses installations de Québec, de l’Isle-aux-Coudres, de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, ainsi que dans sa nouvelle division des Caraïbes.

Avec ses 900 employés, le Groupe Océan est présent au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et dans les Caraïbes.