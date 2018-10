La leçon de Sophie Durocher

C’est au tour de Sophie Durocher de se prêter au jeu du mentorat et de passer la semaine avec les six apprentis chroniqueurs du Journal dans le cadre de l’émission Les Novices.

Cette semaine, Sophie Durocher leur donne la mission d’écrire sur la thématique «culturelle». Quelle chronique sera le coup de cœur de Sophie? À ne pas manquer vendredi dans le prochain balado des Novices sur QUB radio.

Samedi dernier, les six participants ont répondu à des questions d’actualité soumises par le public et les animateurs Richard Martineau et Vanessa Destiné, en compagnie de Claude Villeneuve, directeur Opinions du Journal.

Sujets de la semaine : l’environnement et le nouveau gouvernement, l’implantation d’une carte fidélité à la SQDC, la langue française est-elle dépassée, le crucifix dans les palais de justice, les costumes d’Halloween jugés inappropriés et les toilettes non genrées.

«Média-réalité» où six apprentis chroniqueurs s'affrontent chaque semaine dans le cadre d'une nouvelle compétition de l'opinion, en compagnie de Claude Villeneuve, directeur Opinions du Journal de Montréal et Journal de Québec, qui anime les débats.



Les Novices; Madeleine, Marie-Pier, Matias, Maude, Philippe et Thomas, ont l’actualité pour champ de bataille et utilisent les différentes plateformes du groupe Québecor pour faire valoir leurs idées dans le but de remporter un contrat de chroniqueur.