La prison à géométrie très variable

Pas de prison pour une famille de bougons

« Justice. Fraude. Les trois frères ne feront pas de prison. Cette famille de réfugiés a fraudé l’aide sociale (plus de 200 000 $) pendant plus d’une décennie » (Le Journal de Montréal, 25 septembre 2018). Cet article nous raconte l’histoire de ce père de famille, Mohammed Ibrahim, qui arrive au Québec en 1999 avec sa conjointe et ses trois enfants. Fraichement débarqués au Québec, le père s’organise pour frauder l’aide sociale pour plus de 200 000 $ sur une période de 12 ans, avec la complicité des autres membres de sa famille, en toute connaissance de cause, avant que le stratagème frauduleux soit éventré par des fonctionnaires. Sinon, on se doute bien qu’ils auraient poursuivi longtemps la manœuvre.

Quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre que le tribunal vient de décider qu’ils n’auront pas à faire de prison, en plus d’être soulagés d’un casier judiciaire, par des travaux dits communautaires. Moi je trouve ça injuste : le vol était planifié, toute une reconnaissance pour une province et un pays qui les a accueillis. Il faudrait m’expliquer pourquoi ils n’auront aucun casier judiciaire ni à faire de prison. Je ne comprends pas comment on peut frauder sciemment et s’en sortir indemne de la sorte. C’est une joke.

La prison pour des 2120 $ d’amendes impayées

Et puis, voilà cette mère de famille monoparentale d’une petite fille de 7 ans qui, pour de vieilles amendes impayées au montant de 2 120.88 $, s’est retrouvée menottée et condamnée à 101 journées de prison : « Votre misère, Madame » (Le Devoir, 11 juin 2018). Et l’ami Régis Labeaume qui n’a éprouvé aucun malaise devant cette sentence qu’il trouve tout à fait juste. Encore une fois, j’ai bien de la misère à comprendre. Drôle de justice, n’est-ce pas?

Une mendiante sur l’aide sociale

Il y a aussi cette femme qui, étant sur l’aide sociale, a décidé de quêter dans la rue pour joindre les deux bouts. Elle s’est fait pogner par un enquêteur. Elle a été accusée de ne pas avoir déclaré au fisc ses « gros » revenus de mendicité et a été reconnue coupable de fraude. Ça fait que : « Une bénéficiaire de l’aide sociale passera les 19 prochaines années à payer son amende de 25 738 $ » (Le Devoir, 30 décembre 2014). Pendant ce temps, des gens riches sans scrupule détournent au vu et au su des politiciens des milliards de dollars chaque année dans les paradis fiscaux et utilisent plein d’échappatoires fiscales immorales qui devraient être rendus illégales, car dans les faits, elles relèvent de gestes vraiment frauduleux. Et l’ancien ministre libéral de la Solidarité sociale, François Blais, un homme empreint de compassion, a trouvé que c’était la bonne décision qui s’imposait. Plus facile à faire la chasse aux assistés sociaux qu’aux B.S. corporatifs.

Un cycliste menotté

Puis-je me permettre de vous rappeler cette autre bizarrerie : « 494 $ de tickets et des menottes pour un arrêt mal effectué à... vélo » (Le Journal de Montréal, 12 juillet 2014). Le cycliste a naturellement protesté auprès du policier, assez zélé merci, et hop les menottes aux poignets. Un peu plus et il était fait prisonnier.

Pas de prison pour les riches fraudeurs

« Montréal poursuit (pour 14 M$) les acteurs présumés du scandale des compteurs d’eau » (Le Journal de Montréal, 26 septembre 2018). Les fraudeurs présumés en question sont Dessau, Simard-Beaudry, la firme de génie BPR, Cantania-SM, etc. Grâce à une possible collusion, la ville de Montréal avait octroyé un juteux contrat de 356 millions de dollars au consortium Géniteau pour installer 30 500 compteurs d’eau. En raison de cette collusion, le prix du contrat avait été gonflé considérablement, ce qu’avait mentionné le rapport très critique du vérificateur général de Montréal. Mais pas content de voir le Klondike leur échapper, Géniveau a poursuivi la ville pour bris de contrat et un arbitre complaisant leur a alors accordé un dédommagement de 13.3 millions $. C’est très fort et ça me dépasse. Il faudrait m’expliquer une fois de plus la logique de cette mascarade. Et maintenant, la mairesse Valérie Plante, qu’il faut féliciter, a déposé une poursuite contre ces bougons de première classe au montant de 14 millions $ afin de récupérer l’argent soutiré par ces bandits à cravate aux Montréalais.

Bon, on veut récupérer l’argent pigé dans les poches des contribuables auprès des entreprises fautives. Moi je pense que la ville devrait aller plus loin et exiger la prison pour les dirigeants de ces compagnies qui ont structuré ce stratagème ainsi que les fonctionnaires impliqués. Je crois que c’est cela qui aurait été fait aux États-Unis, pays qui a moins de tolérance face aux comportements scandaleux pratiqués par des malfrats, même s’ils sont immensément riches et célèbres. Ici, au Québec, nos gouvernements sont plus, disons, proactifs avec le monde ordinaire. Il ne faut pas irriter nos supposés créateurs de richesse qui initient les « vraies » affaires. Vraies affaires à prendre dans un sens très large. Qu’en pensez-vous, camarades? Comme le chantait Jean Ferrat, « quel joli nom camarade » que l’on a peur d’utiliser et de se faire traiter de communiste, de marxiste, de léniniste, etc.