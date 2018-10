La serveuse harcelée craint de ne pas être payée

Anissa Berrad a dénoncé les comportements de Nick Triandos, qui s’est mis à la traiter de « bitch », « crazy » ou « piece of shit » après qu’elle lui a demandé d’arrêter ses avances, alors qu’elle travaillait pour lui au restaurant Blanche Neige, dans le quartier Côte-des-Neiges.

Son patron a été jusqu’à dire aux employés de ne plus lui parler, et même à lui interdire de dire bonjour aux clients, selon un jugement du tribunal administratif du travail, rendu le 12 octobre. Le harcèlement psychologique a duré près de deux ans et l’entreprise de M. Triandos a été condamnée à lui verser 52 078,17 $.