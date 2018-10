La super-clinique à Trois-Rivières déjà un succès ?

TROIS-RIVIÈRES – L'ouverture en avril dernier d'une super-clinique à Trois-Rivières produit déjà des effets positifs à l'urgence de l'hôpital de Trois-Rivières voisin.

En six mois, l'achalandage de patients mineurs classés P-4 et P-5 y a diminué de 10 %. On parle d'une diminution de 12 % si on intègre les urgences de Cloutier-du-Rivage et de Nicolet.

«Il y a une nouvelle offre de services qui est proposée à notre clientèle dans le Grand Trois-Rivières, a souligné Nathalie Boisvert, directrice des Services ambulatoires et des soins critiques. Donc la super-clinique amène un impact et une diminution de notre achalandage à l'urgence, de l'ordre d'à peu près 300 patients de moins par mois.»

Ce déplacement de patients a conséquemment permis de réduire le temps d'attente dans les urgences, de 13 minutes à l'hôpital trifluvien, de 12 minutes à Cloutier-du-Rivage et de 19 minutes à Christ-Roi, à Nicolet.

La super-clinique fonctionne à 100 % de sa capacité, 12 heures par jour et sept jours par semaine. Malgré tout, il arrive qu'il n'y ait aucune attente pour les visiteurs.

«Parfois, les gens n'attendent pas du tout, a confié la Dre Janie St-Onge, partenaire dans la super-clinique de Trois-Rivières. C'est déjà arrivé que les gens soient vus avant leur heure de rendez-vous lorsqu'ils arrivent d'avance.»

L'initiateur de ce concept, l'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, s'est réjoui de ce succès. «Je suis très heureux d'entendre ça, a-t-il dit. C'était l'objectif fondamental. Quand on a mis en place les super-cliniques c'était pour diminuer l'achalandage à l'urgence, pour offrir à la population une alternative, pour ne pas attendre 16 heures. Là ce qu'on voit c'est que la population le comprend.»