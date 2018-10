Le goût du luxe se porte bien en Corée du Nord

Des bateaux et des voitures de luxe, comme une Rolls-Royce pare-balle à 400 000 $US, des manteaux de fourrures, des bijoux, des produits électroniques, des tapis onéreux, etc., le leader de la Corée du Nord Kim Jong-un et l’élite qui l’appuie ont un train de vie extrêmement dispendieux.

Même si les habitants de ce pays communiste ont besoin de l’aide alimentaire de l’extérieur pour survivre, ce dictateur et son entourage auraient dépensé au moins quatre milliards $ US depuis qu’il a pris le pouvoir en 2012, a rapporté lundi le quotidien sud-coréen «Chosun Ilbo» à la suite d’une analyse des données douanières chinoises faites par le Parti de la liberté de Corée.

L’an dernier seulement, la Corée du Nord a déboursé plus de 640 millions $ US en produits de luxe, soit 17,8 % de ses importations de Chine, qui représente plus de 90 % de son commerce international.

«Si la Corée du Nord avait utilisé l’argent dépensé en produits de luxe pour acheter du riz sur le marché international, elle aurait obtenu 1,65 million de tonnes, ce qui est le double de son manque de 802 000 tonnes», a affirmé le chef du Parti de la liberté Yoon Sang-hyun, cité par Chosun Ilbo.

Frappée d’embargos internationaux en raison de son programme nucléaire, la Corée du Nord est un des pays les plus pauvres de la planète.