Le ministre de la Famille était étouffé par les dettes

Le nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a cumulé les dettes en raison d’une situation familiale précaire qui l’a récemment forcé à conclure une entente avec ses créanciers, dont l’État québécois.

Le ministre, âgé de 30 ans, et sa conjointe étaient, en mars 2017, dans une situation financière tellement difficile qu’ils étaient sur le point de faire faillite et de tout perdre.

Les dettes s’empilaient depuis quelques années, mais encore plus après la naissance de leur deuxième enfant.

« Je n’ai rien à cacher [...] Il y a eu un certain stress financier à ce moment-là, mais rien que les familles du Québec ne connaissent pas, a affirmé l’élu de la CAQ. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Retour aux études de ma conjointe, des ennuis de santé. Et tout ça parallèlement à l’achat d’une maison. À un moment donné, on s’est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. »

Pour le couple, la solution a été de réaliser une proposition de remboursement à leurs créanciers.

« À ce moment-là, on a pris la bonne décision. Il y avait une situation qu’on vivait puis des moyens qui étaient à notre disposition », a-t-il admis.

Pourtant, un an après avoir signé cette entente, Mathieu Lacombe a vendu sa maison à Gatineau, réalisant un profit d’environ 28 000 $.

Les créanciers n’ont reçu aucun dollar de cette vente. « On avait pris une entente avec nos créanciers. On a respecté l’entente », a défendu le ministre qui loue actuellement un appartement avec sa famille.

Petit remboursement

Selon les informations obtenues par notre Bureau d’enquête, sa femme et lui avaient accumulé un passif de plus de 70 000 $ en prêts étudiants, en prêts sur des cartes de crédit et en marges personnelles avec des institutions financières.

Le remboursement de ces prêts s’ajoutait aux paiements d’hypothèque qui s’élevaient à 1500 $ par mois en plus de frais liés à deux véhicules.

Dans le rapport de l’administrateur concernant la proposition de consommateur, le responsable au dossier indique que le nouveau ministre doit effectuer 56 paiements de 225 $ afin de rembourser 12 % des dettes.

L’enquête a estimé que « dans un contexte de faillite », les créanciers n’auraient réussi à récupérer qu’une somme totale de 8661 $, soit seulement 4 % de la dette.

Le véhicule familial, un Kia Sorento 2015, a été remis volontairement par les Lacombe afin que l’argent de la vente puisse être réclamé à titre « de créance non garantie ».

La famille désirait conserver l’autre véhicule, une Kia Forte 2016.

L’entente indique également que le solde de la réclamation du ministère de l’Éducation sera payé en entier.

« Je le paie toujours. Ça ne représente pas une dette de laquelle on peut se libérer », a-t-il expliqué.

Un seul salaire

En mars 2017, Mathieu Lacombe agissait comme chef d’antenne de TVA Gatineau-Ottawa et sa conjointe, Cynthia Lapointe, une éducatrice en garderie, était en congé de maternité pour prendre soin du deuxième garçon de la famille.

À l’époque, le revenu mensuel net du couple s’établissait à 4800 $, incluant son salaire de journaliste et les prestations d’assurance-emploi.

Situation financière de Mathieu Lacombe en mars 2017

Passif de 346 095 $

Hypothèque (249 000 $)

Prêts automobiles (27 000 $)

Prêts étudiants (43 500 $)

Cartes de crédit (19 000 $)

Autres (7595 $)

Actif de 281 502 $

La maison (253 000 $)

Les automobiles (27 000 $)

Autres (1502 $)

— Avec la collaboration de Philippe Langlois

Il a raccourci son nom

Alors qu’il a prêté serment devant le peuple du Québec, le ministre de la Famille a omis d’indiquer son nom au long, celui de Mathieu Sylvain-Lacombe.

Le député de Papineau avait une situation financière précaire qui est passée sous les radars.

Notre Bureau d’enquête a pu confirmer celle-ci seulement lorsqu’il a mis la main sur le nom complet et officiel du nouveau ministre.

Selon le dossier du Surintendant des faillites du Canada et les documents de vente de sa demeure, le ministre de la Famille se nomme Mathieu Sylvain-Lacombe.

Lorsque vous êtes assermenté député et ministre, vous ne devez pas mentionner votre nom complet ?

« Il faudrait vérifier, a déclaré le ministre de la Famille. Lorsqu’on se présente aux élections, on peut utiliser le nom qui est usuel [...] Le nom sous lequel nous sommes reconnus publiquement. »

Plus simple

Le choix de retirer le nom Sylvain a été fait pour simplifier les communications avec les gens.

Ce patronyme ressemble trop à un prénom, ce qui pouvait mélanger le public, a-t-il signalé.

« J’ai été journaliste durant 10 ans, c’était simplement pour des considérations utilitaires. Alors, c’est le même nom que j’utilise depuis 10 ans. »

Enfance difficile

Rappelons que Mathieu Lacombe a eu une enfance difficile.

Alors que sa mère était aux prises avec des problèmes de santé mentale et que son milieu familial n’était pas encadré, il a habité dans des familles d’accueil.

Puis, il a été hébergé par une tante et un oncle « qui ont changé sa vie », a-t-il confié en entrevue.