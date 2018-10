Saint-Augustin: le salaire élevé du futur directeur général fait jaser

Il n’y a pas qu’à Québec que la rémunération élevée du directeur général alimente la grogne. À Saint-Augustin aussi, des citoyens s’indignent du salaire de base de 178 600 $ promis au futur DG de la municipalité.

L’offre d’emploi, affichée jusqu’au 6 octobre, mettait l’accent sur les « conditions de travail concurrentielles » afin d’attirer les candidats au poste de DG, devenu vacant à la suite du départ de Robert Doré. Ce dernier a été embauché récemment comme DG adjoint à la Ville de Sherbrooke.

Vérification faite, le salaire de son successeur à Saint-Augustin sera comparable à celui du DG de la Ville de Lévis, une ville sept fois plus populeuse qui gère un budget huit fois plus important.

L’heureux élu, qui sera choisi au terme du processus de sélection, gagnera « plus que le maire et même plus cher que les ministres provinciaux », note un Augustinois sur la page Facebook « Saint-Augustin aux citoyens ».

« C’est trop cher payé pour un village... On n’a pas 100 millions $ de dette ? Je suis surpris que notre maire laisse passer ça », renchérit un autre internaute.

D’autres citoyens, éprouvés par des hausses de taxes cumulatives de plus de 35 % depuis 2015, jugent que le salaire du DG sera nettement exagéré dans les circonstances.

Diminution de salaire

Le maire Sylvain Juneau dit comprendre la frustration de ceux qui critiquent le salaire de l’employé le mieux rémunéré, dans une municipalité de moins de 20 000 habitants.

Cela dit, il insiste sur le fait qu’il a profité du départ de M. Doré pour réviser à la baisse l’échelle salariale du poste qui pouvait atteindre 248 000 $ auparavant, alors qu’elle sera dorénavant plafonnée à 198 500 $. Autrement dit, le successeur de M. Doré gagnera presque 50 000 $ de moins par an.

« Le conseil n’est pas enthousiaste à l’idée de donner des salaires de cet ordre, mais en même temps, il faut qu’on vive avec le passé puis la réalité. On vit avec ce qui est en place et ce qui a été décidé à une autre époque [par le précédent conseil municipal]. Je ne peux pas ramener le salaire du DG en bas de tout le monde, comme la trésorière ou le greffier. Il faut être logique et cohérent », a-t-il réagi en entrevue.

Difficile de recruter

Le maire évoque aussi la difficulté de recruter du personnel qualifié, d’où l’importance d’offrir un salaire attractif et compétitif.

« La proximité des grands centres comme Québec et Lévis met une pression à la hausse sur les salaires », fait-il valoir.

L’argument tient la route selon Fanny Tremblay-Racicot, professeure en gestion municipale et régionale à l’ENAP.

« Oui, on fait partie du marché de la Capitale-Nationale. Et les salaires sont vraiment à la hausse en ce moment dans les bureaux de comptables et de fiscalistes en raison de la pénurie de main-d’œuvre ».

« De façon générale, on est en plein emploi au Québec. Cette réalité-là existe pour tout le monde. Il y a quand même un défi pour trouver des employés. C’est certain que le salaire va jouer en conséquence », a ajouté en entrevue le porte-parole de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, Christian Talbot.

Salaire annuel de quelques DG municipaux

Montréal : 315 000 $

Québec : 314 000$

Lévis : 194 400 $

Saint-Augustin : De 178 600 $ à 198 500 $

L’Ancienne-Lorette : 130 900 $

Sainte-Brigitte-de-Laval : 114 300 $

Lac-Beauport : 112 800 $

Stoneham-et-Tewkesbury : De 99 800 $ à 118 650 $

*Source : Syndic Raymond Chabot

Salaires « un peu élevés mais pas démesurés »

Les salaires élevés des directeurs généraux, dans certaines municipalités, se comparent avantageusement à ceux des cadres supérieurs dans la haute fonction publique québécoise.

Selon Fanny Tremblay-Racicot, qui enseigne à l’École nationale d’administration publique (ENAP) à Québec, il n’y a pas un écart marqué entre les salaires que l’on observe dans les plus grandes villes du Québec et ceux qui sont offerts aux mandarins de l’État québécois.

« Ils sont peut-être un peu élevés dans les villes, mais pas tant que ça, ce n’est pas démesuré. C’est comparable à la fonction publique québécoise », a indiqué cette spécialiste de la gestion municipale et régionale.

Monty dans une classe à part

Mme Tremblay-Racicot s’étonne toutefois du salaire du nouveau DG de la Ville de Québec, Luc Monty, qui est entré en fonction hier. Ce dernier recevra un salaire annuel de 314 000 $, seulement 1000 $ de moins que son homologue à Montréal.

« L’argument en 2010 de la nouvelle politique salariale de la Ville de Québec, c’était qu’on voulait attirer les meilleurs candidats du privé, mais là, on va les chercher au public... Cet argument-là ne tient plus. M. Monty était sous-ministre (aux Finances) et le salaire d’un sous-ministre, ça tourne généralement autour de 250 000 $ (NDLR : 263 645 $ pour être précis dans le cas de M. Monty), on n’est pas à 314 000 $ », a-t-elle observé.

« M. Monty gagne 15 000 $ de plus que M. (André) Legault (son prédécesseur). Mais s’il n’avait pas eu son 15 000 $ de plus, est-ce qu’il serait venu quand même ? Probablement », ajoute celle qui s’interroge sur cette hausse de salaire, à l’instar de l’opposition à l’hôtel de ville qui a vivement critiqué sa rémunération. Précisons que M. Monty n’a toutefois aucune sécurité d’emploi à la Ville de Québec.

Autonomie municipale

À l’Association des directeurs généraux municipaux du Québec, on rappelle que chaque Ville est autonome et fixe elle-même la rémunération de ses élus et de ses cadres. Les responsabilités d’un DG varient aussi énormément d’une Ville à l’autre.

« C’est du cas par cas. Je me verrais mal aller vous dire qu’ils sont trop payés ou qu’ils ne sont pas assez payés. L’employeur est la bonne personne pour déterminer le salaire d’une personne selon les responsabilités à l’interne. Moi, j’ai confiance en l’appareil municipal », fait valoir Christian Talbot, conseiller aux communications.